Despoblación o repoblación: la importancia del relato

Cuentan que es un camino plagado de obstáculos. De palos en las ruedas. Por ello, quienes llevan a gala el orgullo rural, quienes luchan por generar oportunidades en el territorio y frenar la despoblación que afecta a más de la mitad de España, reclaman que se cambie el relato sobre los pueblos. Para lograr que la gente quiera vivir allí, para que se frene la estampida de los jóvenes. Así que este martes y miércoles se ha celebrado en El Burgo de Osma, un municipio soriano de unos 5.000 habitantes, un seminario para periodistas y comunicadores, al que ha sido invitado EL PAÍS, organizado por tres plataformas que reclaman soluciones y están convencidas de que deben ser los vecinos quienes impulsen el cambio.

"La sociedad se ha puesto en marcha. Están surgiendo infinidad de proyectos innovadores con pocos medios y mucha voluntad", ha afirmado Joaquín Alcalde, director de El Hueco, una organización que nació hace ocho años en Soria y que fomenta el emprendimiento social y que en noviembre celebrará la tercera edición de Presura, una feria nacional para la repoblación. Ellos son los organizadores del seminario, en colaboración con la Red Rural Nacional, una plataforma que depende del Ministerio de Agricultura y que agrupa a los principales actores implicados en el medio rural, y la Red de Periodistas Rurales, que surgió hace unos meses y agrupa a un centenar de profesionales. "Seguimos sin estrategia frente al reto demográfico", ha dicho Joaquín Alcalde, director de El Hueco. En primera fila lo escuchaban la reina Letizia, que ha asistido a la clausura de las jornadas, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. "Aunque los políticos ya lo incluyen en sus discursos", ha añadido.

Precisamente en los discursos, pero el de los medios, se ha centrado el debate. Han participado reporteros locales, regionales y nacionales. Se ha abordado la diferencia entre activismo y periodismo. La selección de historias, el enfoque y el número de temas que se cubren han estado presentes en la mayor parte de las intervenciones. Se ha hablado de jóvenes que se marchan, de pueblos vacíos, de trenes que se estropean y autopistas que no llegan, de la paciencia necesaria para conectarse a la Red en algunas zonas del país.

Pero también de los movimientos sociales que están surgiendo para potenciar la vida rural. Y de la labor de "cohesión" de los medios en estas zonas, según ha apuntado Teresa Herranz, directora del periódico El Adelantado de Segovia. "En la prensa pequeña, de proximidad, la España rural es nuestra razón de ser", ha afirmado. Frente al trauma de la despoblación, ha reclamado implicación de la sociedad. Coincidía Javier Pérez Andrés, periodista de Radio Televisión de Castilla y León, quien reclamaba citar siempre el nombre de los pueblos, "para que no mueran". "Las soluciones pasan por nuevas tecnologías y por un cambio de mentalidad", ha dicho. Así que ha pedido Internet. Y que los periodistas pateen el territorio "para tomar el pulso" del medio rural y contárselo a los lectores, oyentes y televidentes.

¿Pero se ocupan los medios de comunicación de la despoblación? Los participantes han coincidido en que, tras años de perfil bajo, el interés es creciente. Si le llaman España vacía, España vaciada o España interior es un problema menor para Manuel Campo Vidal, fundador de la Red de Periodistas Rurales. "No perdamos el tiempo en nomenclaturas. Todos sabemos de lo que hablamos. El diagnóstico está hecho", ha afirmado. ¿Es mejor hablar de repoblación o de despoblación? "Hay que buscar un equilibrio entre las noticias positivas y negativas. No se trata de ocultar nada al lector o maquillar la realidad, sino de encontrar el equilibrio", ha insistido. "La solución no son más fondos. Dinero ha habido y hay, pero tiene que haber iniciativa, emprendedores, hay que quitarle normas burocráticas a esas personas que tienen dificultades para crear una empresa en un pueblo", ha añadido. También ha reclamado alianzas "en esta enorme batalla": "Todo esto debe conducir a un pacto de Estado porque es una emergencia nacional".

La reina Letizia firma autógrafos en El Burgo de Osma este martes. Carlos R. Alvarez (WireImage)

El medio rural copa cada vez más titulares. Ocupó portadas el pasado 31 de marzo, cuando una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Madrid reclamando igualdad de oportunidades. "Los medios locales tienen el conocimiento y los nacionales, la influencia. Estos últimos se están enfrentando ahora a esta realidad. Tienen que aprender a valorar la diversidad en las redacciones y la especialización en temas que hasta ahora se minusvaloraban", ha reclamado Delia Rodríguez, periodista freelance y fundadora de Verne en EL PAÍS. Ella ha destacado que este nuevo marco entraña oportunidades y "mucho trabajo por delante".

"La situación es dramática. La sangría demográfica lastra el desarrollo. La brecha entre entornos urbanos y rurales es cada vez mayor. Y es probablemente el mayor reto al que se enfrenta este país en cuanto a cohesión territorial, sin menoscabo de las cuestiones políticas", ha resumido Raúl Conde, periodista de El Mundo. Ha reclamado servicios e igualdad de oportunidades y, sobre todo, abandonar la imagen que "aún arrastra el medio rural en algunos sectores". "Es heterogéneo, plural, variado, no es el mito de la Arcadia feliz, pero tampoco el escenario tenebroso, lúgubre y deprimido que a veces hemos contribuido a contar los periodistas", ha añadido.

El cambio que marque la diferencia para que cada uno elija dónde quiere vivir, en las ciudades o en el campo. Pero que nadie se vea obligado a marcharse. "Estamos en un momento de cambio. La España rural tiene que dejar de quejarse y presentar una cara optimista", ha recalcado Roberto Ortega, de El Hueco, moderador de la mesa redonda de clausura. El director de la organización ha añadido: "Tenemos que ofrecer nuestra mejor imagen, sugerente y efectiva. Los medios de comunicación son clave en esta operación de rescate del mundo rural que se desvanece".