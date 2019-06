UIMP: "Tomé una buena decisión"

Es conocida, sobre todo, por sus cursos de verano y cursos de lengua y cultura española para extranjeros, pero la actividad académica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es mucho más. En sus aulas se imparten 23 títulos de máster, dos Programas de Doctorado, uno de ellos en Ciencia y Tecnología, y otro en Economía y Gobierno, y títulos propios de posgrado. Motivos más que suficientes para que haya aumentado el número de estudiantes extranjeros en los cursos más recientes. Casi el 15% de los últimos 1.600 alumnos, alrededor de 240, han llegado desde fuera de España. De ellos, más del 50% (unos 130) proceden de Latinoamérica.

Es el caso de Ana María del Corral, quien hace dos años empezó el Máster en Alta Especialización en Plásticos y Caucho. Esta joven ingeniera de Venezuela está completando desde hace meses sus prácticas en una empresa de polímeros en Tarragona. Y cuando las concluya, se quedará en España. Ana María, que tiene 24 años, conoció la UIMP a través de Internet. "Quería formarme en este ámbito de la producción industrial. Cuando descubrí la existencia del máster me informé y quise conocer mejor la universidad. Vi que tenía una reputación extraordinaria, que el nivel de los profesores era excelente y me animé a matricularme. No me arrepiento", relata.

En el máster, Ana María coincidió con otros 11 alumnos, cuatro de ellos latinoamericanos (dos de Ecuador y otros dos venezolanos, como ella). Hoy se siente "muy preparada" para afrontar con garantías su futuro profesional y guarda un gran recuerdo de su paso por la UIMP. "El trato con mis compañeros y con el claustro fue muy cercano. Sentías que no eras un número más en clase, sino que eras una persona, y eso es fundamental para exprimir al máximo los conocimientos", afirma.

En ese nivel de excelencia coincide otro alumno de la UIMP, el costarricense Diego González, que dentro de pocas semanas concluye el Máster en Derecho Constitucional. "La educación que se imparte en España es un referente para los países latinoamericanos, y la UIMP permite un desarrollo académico integral que supone un valor añadido", sostiene este joven de 27 años, que disfruta de una beca otorgada por la Fundación Carolina. Esta "profundización en conocimientos" que implica el máster que está cursando hace que "te cuestiones continuamente cosas nuevas, y te des cuenta de que todavía queda mucho por pensar y desarrollar en el ámbito del Derecho Constitucional".

Para Diego, el hecho de salir de su país hasta otro continente con diferentes costumbres y cultura ha supuesto un reto "muy grato y hermoso". "En estos meses hemos creado una red de apoyo entre todos los alumnos que ha sido muy provechosa a nivel profesional y personal. He formado una familia con mis compañeros que quedará de por vida", cuenta.

Alrededor del 90% de los estudiantes finaliza con éxito estos estudios. Uno de ellos es el mexicano Gabriel Alejandro Sánchez, quien desde su país ha cursado, a distancia, el Máster en Investigación en Inteligencia Artificial. "Soy muy escéptico con la educación a distancia pero me ha gustado lo que he aprendido. Siento que este máster me va a servir para muchas cosas e intuyo que tomé una buena decisión", reconoce. Además de por su contenido académico, a Gabriel le gusta que las asignaturas las transmitan investigadores reconocidos del ámbito universitario español.

Gabriel admite que, tras completar su máster, se le abren nuevas oportunidades profesionales. "Me gustaría aplicar lo que he aprendido a las ciencias ambientales y a la música", señala, sin olvidar su faceta como consultor independiente "pero ahora más enfocado a la inteligencia artificial".