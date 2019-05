El Gobierno propone endurecer el cumplimiento de la pena para los condenados por delitos sexuales

Los condenados por abusos y agresiones sexuales no podrán acceder a los "beneficios penitenciarios, permisos de licencia, clasificación en tercer grado y al cómputo del tiempo para la libertad condicional hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena impuesta". Esa es la última propuesta del Gobierno —verbalizada por la ministra Dolores Delgado— para el proyecto de modificación de los delitos sexuales, que se puso en marcha el 24 de mayo de 2018 tras hacerse pública la sentencia a La Manada y después de que una ola de protestas sociales y políticas llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a reactivar al grupo de expertos de la sección Penal de la Comisión de Codificación, encargados de la revisión del Código Penal.

Esta nueva iniciativa se produce después de que este conjunto de penalistas —integrado por una mayoría de mujeres, también tras una fuerte protesta cuando se supo que no había ninguna entre sus integrantes—, entregase al Ejecutivo de Sánchez un borrador con sus propuestas el pasado diciembre. A partir de ahí, el Gobierno podía modificarlas, ampliarlas, reducirlas o incluir nuevas. Y, en ese contexto, se enmarca esta medida anunciada esta semana, que ya se topa con las críticas de varios juristas consultados por EL PAÍS: "No todo se resuelve endureciendo el castigo".

Delgado, ministra de Justicia en funciones, la propuso el pasado lunes durante una reunión de la Red Europea de los Derechos de las Víctimas, integrada por una veintena de países. Es la primera vez que alude de forma tan específica a un endurecimiento en este sentido. Aunque ya se ha hecho referencia a esta intención de forma genérica y se incluye en el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la protección de la libertad sexual de las ciudadanas y ciudadanos que maneja el Gobierno.

De hecho, el punto octavo de ese texto especifica: "Si la pena de prisión que se imponga por alguno de los delitos previstos en este Capítulo fuera igual o superior a cinco años, el juez o tribunal sentenciador, motivadamente, y en atención a las circunstancias concurrentes en el hecho y en el responsable del mismo, podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional no se efectúen hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena impuesta”.

Esa propuesta que de forma interna ya suscitó el debate entre los integrantes de la comisión, es calificada ahora como "discutible" por varias expertas penalistas, que apuntan que endurecer el cumplimiento de la pena no soluciona el problema de fondo, y ven "peligroso" que se intente avanzar en la lucha contra la violencia sexual con una deriva hacia más medidas penales y más duras. Lo que establece ahora la legislación, en el artículo 36.2 del C.P., es que cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, se podrá ordenar que el tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, y que no podrá efectuarse en modo alguno si el condenado cumple pena por delitos de terrorismo, los cometidos en el seno de una organización o grupo criminal y los relativos a las agresiones sexuales, abusos, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.

Para Teresa Rodríguez, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá de Henares, esta medida, como cualquier otra que suponga hacer más rígidos los regímenes penitenciarios, debería tener primero buenas razones materiales: "Un estudio sólido que refrende la necesidad de restringir las garantías y libertades de los penados, que también tienen derechos. Por ejemplo, si hubiese un índice alto de reincidencia de estos agresores cuando obtienen permisos o cuando son puestos en libertad".

Un dato que, desde Instituciones Penitenciarias, explican que no existe como tal ni se recoge de forma anual. Para estudiar la reincidencia hace falta una proyección a largo plazo y solo se analiza una vez que hay libertad definitiva: "El último dato que tenemos es de un estudio que se hizo a finales de 2017 y recoge la reincidencia de los condenados que habían participado en los programas voluntarios de tratamiento de agresores sexuales entre 2005 y 2008. Es un 2,6%". En 2017, estos cursos se impartieron en 35 centros y los siguieron 390 de los 3.256 internos por delitos sexuales que hubo aquel año. Una cifra que tiene una tendencia creciente en los últimos cinco años: 3.135 en 2014, 3.104 en 2015, 3.198 en 2016, 3.256 en 2017, 3.285 en 2018 y 3.319 en febrero de este año, el último dato oficial.

A Rodríguez, sin una base que justifique la propuesta, le parece una "huida hacia el sistema penal". "Y esa no es la solución. Hay que hacer cambios profundos. Así, nos estamos cargando las garantías", dice. María Acale, catedrática penal de la Universidad de Cádiz, coincide con ella: "Es una disposición bastante criticable, pero es coherente en el conjunto del Código Penal español, que desde 2003 se ha ido modificando con reformas que no hacen sino embrutecer la respuesta penal". Cree que está produciéndose una "confusión": "Se está mezclando lo penitenciario con lo penal. No se amenaza al potencial delincuente con una pena, sino con la manera de cumplirla y eso es un retroceso al Derecho Penal del siglo XVII".

Ambas penalistas arguyen que esto difiere del objetivo de reinserción social que, se supone, han de tener las penas de prisión: "No se trata de tener más años de cárcel, sino penas más eficaces que amplíen el horizonte del condenado y que haya un tratamiento dentro de la prisión. Los beneficios penitenciarios no son un regalo, son elementos imprescindibles de ese tratamiento", opina Acale. Y Rodríguez apostilla: "Es una medida fácil para contentar a la opinión pública". Lo difícil, añaden, es invertir en las cárceles y "poner de verdad en marcha los programas de tratamiento penitenciario". "Y eso es lo que no quieren hacer", concluye Acale.

Las otras propuestas para la reforma del Código Penal

Junto a esa medida expuesta el lunes, la ministra Delgado se reafirmó su idea de hacer desaparecer las penas de multa en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y que haya penas de prisión para todos, como ya contó el pasado enero. Entonces, también incluyó entre las propuestas suprimir el delito de abuso sexual para que todos sean delitos de agresión sexual al no existir consentimiento de la víctimas, recuperar el delito de violación en los casos en los que exista penetración sin consentimiento de la víctima e incluir el agravante de género para aquellos delitos que se cometan dentro de la pareja o expareja o cuando tanto agresor como víctima hayan mantenido algún tipo de relación.

Delgado, que durante la reunión destacó la labor de las Oficinas de Atención a las Víctimas —con dos décadas de recorrido y atención integral a víctimas—, hizo alusión a la mayor vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia sexual, machista y sus hijas e hijos; y recordó que la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal es una "prioridad", ya que urge adaptar la legislación española al Convenio de Estambul, el acuerdo marco europeo contra la violencia de género, ratificado por España en 2014. Ahora, habrá que esperar a la conformación del nuevo Ejecutivo tras las elecciones del 28 de abril.