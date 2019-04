La Fundación Mujeres gestiona las becas Fiscal Soledad Cazorla para huérfanos de la violencia machista. Marisa Soleto es su directora y atiende a este periódico después de que se conozca que han sido hallados los cadáveres de mujer y su hijo en Adeje (Santa Cruz de Tenerife). Otro hijo huyó y alertó de que su padre les estaba agrediendo. Hay una frase, dice Soleto, que lo resume todo: “Te voy a dar en lo que más te duele”. Desde 2013 han sido asesinados 28 menores por violencia de género. Y otros 238 se han quedado huérfanos después de que mataran a sus madres.

Pregunta. ¿Qué es violencia vicaria?

Respuesta. Dentro de la violencia de género es el ejercicio de violencia contra los hijos para hacerles a ellas el mayor daño posible. Es lo que encierra la frase: ‘Te voy a dar en lo que más te duele’. El caso que más se conoce es el de Ruth Ortiz. La finalidad del maltratador no es tanto el asesinato de la víctima como su sufrimiento. Utilizan a los menores como armas arrojadizas.

P. ¿Qué se puede hacer desde las Administraciones?

R. Proteger mucho mejor a los menores. Cuando pedimos mejores medidas de protección y que sean alejados del foco de la violencia, incluye la aplicación estricta de la máxima de que un maltratador no es un buen padre. Debería haber más medidas de protección a los niños como víctimas directas. Es un tema de sensibilización social. Los problemas de violencia en la pareja no solo les afecta a ellos sino a todo el entorno familiar. Se debería aumentar la protección a los menores, incluso por parte de las propias víctimas que no pueden creerse que la situación afecte a sus hijos.

P. ¿Los huérfanos están bien atendidos?

R. Teóricamente se han incrementado las medidas de protección pero necesitamos que las mejoras legales a los huérfanos se hagan efectivas, como los cambios en el Código Civil para que los padres no se puedan oponer a que reciban atención psicológica.

P. ¿Se recupera un menor que queda huérfano?

R. Si están bien atendido, sí. Por eso reclamamos el proceso de reparación del daño. En muchas ocasiones, la resolución judicial tarda tiempo. Y dos años es mucho para el desarrollo emocional y cognitivo de un niño o una niña.

P. ¿Y qué reclaman?

R. Que se intente construir desde el primer momento un entorno de seguridad afectiva y emocional, que se dictamine la tutela lo antes posible y que estén los recursos necesarios. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluye una medida contra casos que hemos vivido, aunque sean un poco antiguos. Niños y niñas obligados a ir a las cárceles. Tenemos una familia con tres niños. Un dictamen judicial obligó a la abuela a llevarlos a la cárcel para que jugaran con su padre, en prisión preventiva. No se deben repetir esas situaciones.