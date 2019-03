Castilla y León da el primer paso para “blindar” la caza por ley

El parlamento autonómico de Castilla y León ha dado el primer paso este miércoles para "blindar la caza", suspendida cautelarmente por la justicia desde finales de febrero. Ha admitido a tramite la proposición de la modificación de la Ley de Caza de 1996 con los votos a favor del PP, Ciudadanos y PSOE, mientras que Podemos se ha abstenido e IU-Equo se ha manifestado en contra.

El Gobierno del PP y los partidos de la oposición PSOE y Ciudadanos presentaron conjuntamente la medida hace una semana para "salvar" la actividad cinegética en la región, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCYJ) suspendiera el decreto autonómico y la orden anual de caza. Ambas normas regulan las especies que se pueden capturar y los periodos de veda (lo que implicaba la paralización de dicha actividad).

La decisión judicial argumenta que la Junta no ha realizado estudios y carece de datos objetivos que justifiquen que las especies pueden ser cazadas sin suponer un riesgo para su conservación. La modificación de ley pretende incluir dicha lista de animales en la ley autonómica y no en un decreto que se pueda recurrir.

"Queremos blindar por ley la caza en Castilla y León. Viva la caza. Viva Castilla y León", ha subrayado enérgicamente el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco. El popular ha arremetido contra los grupos animalistas como PACMA que han recurrido la normativa ante la justicia. "El problema no es la caza, sino la libertad. Una minoría, cuyas ideas merecen nuestro respeto, quiere imponer su forma de vida a la mayoría silenciosa”, ha opinado. Fernández Mañueco ha destacado la importancia de la caza para la economía regional y para el equilibrio del medio ambiente. Castilla y León es la comunidad española con más porcentaje de terrenos dedicados a ese uso, un 20% del total nacional.

El partido socialista ha culpado al Ejecutivo popular de la decisión judicial y ha enumerado los autos que, desde 2004, los tribunales han fallado en contra de la Junta por los mismos motivos. El procurador socialista José Luis Aceves ha subrayado que su partido, "el garante de salvar" la caza y ha recriminado las acciones que Gobierno ha llevado a cabo en los últimos años ante las decisiones judiciales. "Con la propuesta de modificación el Partido Popular intentaba sacar pecho cuando el TSJCYJ le estaba sacando los colores", ha añadido.

Ciudadanos ha destacado la importancia de redactar en la próxima legislatura un nuevo proyecto de ley sobre la caza, a la que ha calificado de fundamental para combatir el despoblamiento y mantener el equilibrio natural en los municipios de la región. "Si eliminamos la caza en Castilla y León, eliminaremos la esencia de la comunidad", ha comentado José Ignacio Palacios de Ciudadanos.

Féliz Díez Romero, procurador de Podemos, ha calificado la medida como "un parche que coge las especies cinegéticas de un cajón y las mete en otro". Díez ha reiterado la postura a favor de la caza de su grupo, pero ha insistido en que la solución no es apoyar al Gobierno del PP con la modificación de ley, por lo que han preferido abstenerse en la votación. Izquierda Unida-Equo, partido que ha votado en contra, ha afirmado que la aprobación de esta medida sigue sin contar con los informes que demuestren que muchas de las especies de la lista cinegética no están en peligro. "Por ejemplo, no hay datos del zorzal alirrojo y que, según la directiva de aves, al no haber datos, no puede ser cinegética. Todo lo que hacía mal la Junta, viene elevado a ley. Lo que no consiguen hacer con decretos, lo quieren hacer con una ley para que no se pueda denunciar", ha explicado José Sarrión, procurador de IU-Equo.