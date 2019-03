Valencia y la Comunidad Judía tratan de frenar el autobús de Hazte Oír

El Ayuntamiento de Valencia y la Comunidad Judía de Madrid quieren impedir que el autobús de la asociación Hazte Oír circule por las calles. Para ello, buscan las fórmulas legales para frenar el mensaje anunciado: una imagen de Adolf Hitler con el símbolo feminista en la frente y la frase, “No es violencia de género, es violencia doméstica”. Un portavoz del Ayuntamiento de Valencia aseguró este jueves que, en el momento en que se conozca qué día tiene previsto llegar el vehículo del grupo ultraconservador a la ciudad y se compruebe si mantiene el mismo mensaje, el asunto será llevado de inmediato a los servicios jurídicos municipales. Se trata de determinar, afirmó el alcalde, Joan Ribó, si “supone un delito de odio nada más y nada menos que contra la mitad de la población, las mujeres”.

En marzo de 2017, Valencia anunció que no permitiría la entrada de otro autobús de Hazte Oír. El vehículo finalmente sí circuló, pero después de cambiar su lema inicial, marcadamente transfóbico, —"Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen"— por otro carente de polémica —"Respeto para todos. No al bullying"—. Con ese precedente, el Ayuntamiento va a esperar a conocer con mayor certeza las características del autobús. Pero si la iniciativa se mantiene como ha sido presentado en Madrid, la intención es vetarlo. Un objetivo compartido por Compromís, socialistas y València en Comú, los tres partidos que integran el Gobierno local.

"Valencia es una ciudad abierta, respetuosa con la diversidad y que apuesta por la igualdad. Y aquellos sectores sociales muy minoritarios como este que cuestionan la violencia contra las mujeres y la desigualdad por razón de género se encuentran absolutamente fuera de la realidad", declaró este jueves Ribó.

A su vez, la Comunidad Judía de Madrid también se ha pronunciado y han confirmado que están analizando la situación y valoran presentar una demanda judicial si encuentran "un criterio que se acomode a un tipo penal", ha explicado el representante legal Abel Isaac de Bedoya sobre la imagen de Hitler que aparece en el autobús. En cualquier caso, ha afirmado, presentarán una queja ante un caso que ha definido como "deleznable". "Sobre todo, estamos preocupados ante este momento de crispación alarmante", y ha criticado el hecho de que "de forma tan trivial" se esté paseando por Madrid la imagen de Hitler. "Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa el alardear de una figura como esta".

Además, ha resaltado que defienden el respeto a todas las personas: "Estamos realmente preocupados, lo que no se puede hacer es banalizar el mal". Y ha recordado que, el pasado año, 47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. "Por el momento, el corazón me dice que esto no se puede aceptar", pero a la hora de interponer una demanda, ha insistido, le toca emplear la cabeza y analizar, todavía, la situación legal.