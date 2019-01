Ana Orantes conquista el espacio público

FOTO Y VÍDEO: Ana Orantes en Canal Sur en 1997 cuando denunció que su marido la maltrataba.

El relato frente a las cámaras de la granadina Ana Orantes sobre 40 años de maltrato sigue conmocionando más de 20 años después de su muerte. "Yo tenía que aguantarlo, que aguantar que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza. Yo le tenía miedo. Yo le tenía horror", confesaba en el programa de la tarde de Canal Sur en diciembre de 1997. Su asesinato, quemada por su exmarido casi dos semanas después de su denuncia en televisión, sacó la violencia machista del ámbito doméstico y la puso en el plano público y el interés político y social en España. Como reconocimiento a su trascendental testimonio, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla acaba de aprobar poner su nombre a una de las calles o plazas de la capital, que se convertirá en la primera vía dedicada a una víctima de violencia de género en España: Orantes ha conquistado el espacio público. "Es de justicia reconocer el valor de estas mujeres", asegura José Ángel Lozoya, miembro de la Red de Hombres por la Igualdad y propulsor de la iniciativa. Ahora, el Ayuntamiento ha comenzado a buscar el emplazamiento idóneo y otras ciudades, como Marbella o Granada (donde nació Orantes) estudian hacer lo mismo.

Lozoya cuenta que la idea surgió el pasado noviembre, tras una charla con los padres de una víctima de violencia de género en unas jornadas celebradas en Castellón. "Me hizo reflexionar sobre la falta de reconocimiento a esas mujeres que han perdido la vida luchando por su libertad. Si me paraba a pensar cuántos nombres de mujeres víctimas de violencia machista me venían a la cabeza, solo recordaba el de Ana Orantes. Sin embargo, si pensaba en las de ETA, al momento me venían cinco o seis nombres", señala Lozoya, quien comprobó que no existía en España ninguna calle dedicada a estas mujeres y "cientos de calles, plazas, avenidas... dedicadas a las víctimas del terrorismo". Por ello, decidió iniciar una recogida de firmas en la plataforma charge.org para poner el nombre de Orantes a una de las calles de Sevilla. En 12 días, la iniciativa sumó más de 17.000 apoyos. Después, trasladó la petición a los diferentes grupos municipales, entre ellos, Participa Sevilla (la marca de Podemos), que la llevó a comisión. La moción fue apoyada por el pleno municipal por unanimidad. "Orantes es un referente en la lucha contra la violencia machista", afirma Federico Noriega, de Participa Sevilla.

La moción aprobada recoge que gracias al caso de Ana Orantes "el maltrato dejó de ser algo privado para ser algo público" y que ayudó a cambiar la judicatura, las políticas y la percepción sobre esta violencia. "Su asesinato cristalizó años después en una ley integral contra la violencia de género ", se lee en el escrito. "Este caso sacó de las casas esa violencia para convertirla en un problema social, aunque ahora algunos quieran devolver esa violencia a las casas", apunta la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, Myriam Díaz, en alusión a la petición de VOX de derogar la ley de violencia de género. "Es una deuda que teníamos con Ana Orante, con su familia y con la lucha feminista y contra la violencia de género", añade la responsable. "Es un orgullo, un orgullo que el recuerdo de mi madre y su valentía estén tan presentes. Aunque no voy a negar que es una mezcla de sentimientos", señala su hijo Francisco Orantes —quien se cambió los apellidos de orden—. Tras la iniciativa sevillana, el hijo señala que el Ayuntamiento de Granada también va a presentar una moción de este tipo. Asimismo, el colectivo Marbella Feminista pidió el pasado diciembre al Ayuntamiento que ponga el nombre de Orantes a una calle o un espacio público.

Tras su aprobación, el Gobierno municipal ha pedido hace unos días a los responsables de los 11 distritos de la capital que informen sobre las calles o plazas que puedan ser nominadas con el nombre de la granadina. "Debe ser un lugar emblemático, como referente que es de la lucha contra la violencia machista. Nosotros apostamos por el centro", apunta Federico Noriega, cuya formación ha trasladado la petición a la junta municipal del distrito del casco histórico. "En esta zona hay 15 o 19 calles que son susceptibles de ser cambiadas para dar cumplimiento con la ley de memoria histórica. Aún quedan algunas con nombres de militares, generales...", apunta. "Debe convertirse en un punto de referencia del feminismo", agrega Lozoya.