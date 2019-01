La desaparecida en Lanzarote había denunciado a su marido dos días antes de su boda

Desde que Romina Celeste Núñez Rodríguez desapareció en Costa Teguise, al este de Lanzarote, han pasado 15 días. Nochevieja fue el último día que su familia supo de ella. Su marido, Raúl Díaz, lleva detenido desde el pasado domingo, cuando la Guardia Civil lo relacionó con los hechos. Y según confirman fuentes de la investigación, existen episodios de maltrato en la pareja. La mujer le denunció ante la Policía Nacional de Arrecife dos días antes de casarse con él, el 10 de agosto de 2018. Y dos días antes de desaparecer, el 29 de diciembre, la joven acudió al hospital Insular de Lanzarote. Sin embargo, cuentan esas mismas fuentes, desconocen el motivo. "Tardaron en atenderla y la mujer se marchó sin ser atendida por los médicos".

El detenido, de 44 años, confesó haberse deshecho del cuerpo tirándolo al mar, pero niega haberla asesinado. Desde este lunes buzos del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS), un helicóptero de la Guardia Civil con base en Fuerteventura y embarcaciones del Servicio Marítimo provincial buscan "los posibles restos de la joven", de 28 años. Lo hacen en varios puntos de la costa y el rastreo se extenderá todo el tiempo que estimen "necesario"; y este martes la Guardia Civil ha comenzado la inspección del domicilio que compartían, la oficina donde él trabajaba y un coche que podría haber usado para deshacerse del cadáver.

El marido denunció la desaparición de Romina Celeste Núñez una semana después, el día 7 de enero por la tarde, cuando la familia de ella, desde Paraguay, lo avisó de que no habían contactado con la chica desde Nochevieja, según declaró. La Guardia Civil de la isla lo detuvo el pasado domingo porque "había suficientes indicios para relacionarlo con la desaparición". Al día siguiente confesó haberse deshecho del cadáver, aunque negó haberla asesinado. Relató que la encontró muerta y, asustado porque había consumido drogas, la arrojó al mar.

El presunto asesino es un ingeniero de nacionalidad española y residente en la isla de Lanzarote desde 2013. La Guardia Civil prevé que pase este 16 de enero a disposición judicial, a un juzgado con competencias en casos de violencia sobre la mujer —previsiblemente el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife— porque se espera poder demostrar su implicación en los hechos o su confesión sobre la autoría de los mismos. Si no lo hace, "se intentará ampliar el plazo otras 48 horas". Apuntan que, por el momento, "formalmente es una desaparición", aunque lo investiguen como un caso de violencia de género.

Raúl Díez aseguró en su primera declaración que la madrugada del 1 de enero ella le insistió para que le prestara dinero "para ir a por su hijo a Paraguay". Él le contestó que no tenía y, para evitar una discusión, se marchó. "Estuve toda la noche y toda la mañana por Costa [Teguise], dando paseos, viendo el amanecer, tomando unas cervezas y llegué a casa a las tres de la tarde", contó el hombre. Y afirmó que cuando volvió al domicilio común la mujer no estaba allí. No denunció, según su testimonio, porque la mujer "ya había desaparecido otras veces". Fue la familia de la joven, desde Paraguay, quien pidió al presunto asesino que interpusiera la denuncia al no tener noticias de ella.

La investigación la dirige el equipo de Personas y Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas, apoyada en los registros del domicilio, la oficina y el coche del detenido por el ECIO (Equipo Central de Inspección Ocular de Criminalística) y por un perro especializado en la búsqueda y localización de restos cadavéricos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

De confirmarse este como un caso de violencia machista, Romina Celeste sería la víctima 978 desde que existen registros oficiales, en 2003, y la tercera víctima de 2019, tras el apuñalamiento de una mujer de 26 años el pasado 3 de enero en Laredo (Cantabria) y de otra de 47 el pasado sábado en Fuengirola, en Málaga.

El número de atención a las víctimas de violencia de género es el 016. No deja rastro en la factura del teléfono, aunque debe eliminarse del registro de llamadas.