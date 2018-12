La empleabilidad reside en las habilidades transversales

EL PAÍS con tu futuro, coorganizado con la Fundación Santillana, patrocinado por Telefónica y Banco Santander, tiene como socio académico a la Universidad de Alfonso X El Sabio, además de contar con la colaboración de Accenture, Cunef, Roches, Bayer y la Universidad de Castilla-La Mancha. En representación de esta última entidad, conferenció su director académico, Carlos González. Su mensaje no solo se dirigió a los alumnos, también a los profesores. “Os estamos formando para un mundo que ya no existe”, espetó. El docente recordó que mientras la tecnología se desarrolla cada vez más rápido, el sistema educativo no ha variado en el último siglo. Por eso animó a los profesores a ayudarse de las nuevas herramientas para las cuestiones de conocimiento y a explotar lo que tienen de diferencial con las máquinas: “Pasión y empatía”.