Las órdenes religiosas se citan para buscar justicia contra la pederastia

Una de las cuestiones que ha vuelto a salir con los casos de abusos sexuales en la Iglesia ha sido el celibato de los sacerdotes y ha sido uno de los asuntos tratados en la reunión de los superiores de las órdenes religiosas. La teóloga Margarita Pintos asegura que el objetivo de la Iglesia de relacionar el celibato con la pederastia es “ocultar la existencia de esta”. “Vincular celibato con los abusos a menores es una mala combinación y no tiene razón de ser. El celibato se creó con fines económicos para que la herencia de los sacerdotes se quedara en la Iglesia”, afirma Pintos.

Gema Varona, presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, explica que no existe ningún estudio serio que demuestre que una persona célibe tenga mayores probabilidades de abusar de un menor, por lo que incidir o justificar la pederastia con esa imposición sexual “no sirve de nada y es falso”. “La mayoría de los sacerdotes son célibes y no abusan. Es un discurso muy parecido al que intenta relacionar el celibato con la homosexualidad”, puntualiza la victimóloga. No obstante, destaca que los sacerdotes no disponen de un soporte psicológico que les permita enfrentarse a esa condición que han elegido.

En cuanto a los procesos de selección, Varona comenta que no existen pruebas psicológicas definitivas que puedan certificar realmente si una persona tiene una tendencia a la pederastia y que lo ideal sería acompañar y educar al sacerdote o religioso al inicio y a lo largo de su vida sacerdotal. “Hay que tener en cuenta que muchos entraron en un seminario a los 12 años y no saben nada. Dentro de esos sitios se les ha enseñado que el sexo es pecado”, dice Varona.