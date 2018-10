La Conferencia Episcopal anuncia una nueva normativa contra la pederastia

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha creado una comisión reservada para actualizar los protocolos de actuación contra los casos de abusos sexuales cometidos en su seno y lanzar posteriormente una nueva normativa, que los sustituya, para atajar estas agresiones. Este grupo, integrado por una decena de expertos y presidido por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, se forma tres meses antes de la reunión que el Papa ha convocado con todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo -entre el 21 y 24 de febrero- para tratar el escándalo de los abusos y adoptar medidas para erradicarlos. La diócesis del presidente de la comisión es una de las tres únicas (en España hay 70) que obliga en su protocolo a que los obispos denuncien los casos ante la fiscalía. La actualización de los protocolos comenzará esta misma semana y más adelante -no se precisa fecha- la comisión redactará "de manera interdisciplinar" la nueva normativa que los sustituya.

Los primeros protocolos se publicaron en 2010 y, hasta el momento, no se han actualizado, como ha publicado este periódico en los últimos días, en cuyas informaciones ha constatado el silencio y el encubrimiento que la Iglesia católica española ha tendido sobre los casos de abusos sexuales por parte de religiosos durante décadas.

Según la nota de prensa que ha publicado la CEE este martes, la comisión tendrá un cariz fundamentalmente jurídico y estará compuesta por juristas de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, Del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de la Conferencia Española de Religiosos y de la Vicesecretaría para asuntos Generales. No obstante, la cúpula eclesiástica no ha publicado, más allá del del presidente, los nombres de las personas que compondrán dicho grupo.

La Iglesia católica española asume el compromiso de "proteger a todos los menores y adultos vulnerables" y lo hará "seleccionando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad" en su seno, según el comunicado. "Incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable". El texto no precisa, sin embargo, a qué autoridades se refiere, si canónicas o civiles.

La actualización de los protocolos comenzará esta misma semana. La Conferencia Episcopal no explica qué modelo seguirá la comisión presidida por Menéndez. El protocolo de su diócesis, publicado este año, es el más extenso y el que, a diferencia del de la CEE, hace una referencia explícita sobre cómo debe actuar un obispo o clérigo cuando conoce que se puede estar cometiendo un caso de pederastia. Mientras que en el texto publicado por la Conferencia el religioso debe “invitar” a la familia a que denuncie el caso ante las autoridades, en el de Astorga el obispo debe ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Desde 2015 la Ley del Menor obliga a cualquier persona que tenga conocimiento de un posible delito con menores a ponerlo en conocimiento de la fiscalía.

El obispo Menéndez, licenciado en Derecho, es conocido por haber instruido en 2017 el polémico caso prescrito de abusos sexuales en el seminario menor de La Bañeza (León). Tras el proceso eclesiástico, Menéndez castigó al sacerdote José Manuel Ramos a estar un año sin desempeñar actividades pastorales por haber abusado de cuatro menores a finales de los años noventa. El proceso y el fallo se llevaron en silencio y el obispo permitió, una vez firme la sentencia, que la parroquia donde ejercía Ramos (Tábara) despidiese al sacerdote con un homenaje. El denunciante, no conforme con la pena, denunció el caso ante los medios, lo que llevó a otra víctima a denunciar al cura por abusos a finales de los años ochenta en un colegio de Zamora. En este caso, la diócesis y el Vaticano castigaron al sacerdote con el destierro durante 10 años a un convento fuera de Astorga.

Varias víctimas, entre ellas Javier, el primer denunciante del padre Ramos, afirman que se sienten ofendidos con que Menéndez presida ahora este grupo y que la CEE no cuente con la presencia de los afectados en la comisión. “Cualquier protocolo de actuación para casos de abusos sexuales a menores que no cuente en sus comisiones de creación o actualización con la voz de las víctimas no pasa de ser papel mojado”, ha escrito en Facebook un padre de una víctima de abusos sexuales en la Iglesia tras conocerse la noticia. “Ya es hora de que la jerarquía eclesiástica española haga los deberes atrasados y empiece a tratar a todas las víctimas con el respeto que merecen”, opina el padre.

Jueces y fiscales pidieron este lunes cambios en la legislación que, de efectuarse, obligarían a la Iglesia a denunciar los casos de pederastia de los que tenga conocimiento, algo que no ocurría ahora, al menos no entre las víctimas mayores de edad a las que se anima a denunciar por sí mismas. En el caso de los menores, desde 2015 la ley obliga a ponerlo en conocimiento de la justicia. Si la Iglesia ha cumplido con ello o no es aún desconocido.