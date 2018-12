Un “depredador” en un piso con menores y en dos colegios públicos

Los benedictinos niegan que sea de su orden: "No es fraile, solo se disfraza de fraile"

Francisco Carreras va vestido desde hace décadas de fraile benedictino, con hábito oscuro y capucha. Ha dado incluso entrevistas en la prensa local contando su dedicación a la orden en una casa de acogida de personas sin recursos que gestionó en la década de 2000 junto al convento de las Bernardas. Ahora mismo vive como un fraile en el santuario de Valdejimena. Pero la realidad es que no es benedictino, solo se disfraza de monje. Este periódico ha contactado con tres de los principales monasterios de la orden en España –Silos, Montserrat y Valle de los Caídos- y niegan que sea benedictino. De forma definitiva, portavoces de la curia central de la orden en Roma consultan la base de datos de los 8.000 benedictinos de todo el mundo y él no está. "Puedo decir que no es fraile benedictino, solo se disfrazará de fraile", concluye un responsable.

“Uno puede vestirse de lo que quiera, sin nuestro permiso”, lamentan los responsables consultados. En realidad en el Valle de los Caídos si lo conocen: “Venía por aquí, concelebraba con nosotros, pero no es benedictino. Sí, iba vestido así, y nos extrañaba, pero le dejábamos hacer”. Hasta que acabaron mal: “Quiso montar su propia comunidad en Salamanca, y convertirse él en abad, y eso no puede ser, nos engañó. Nunca más volvió”. Todo apunta a que es otra de las mistificaciones de Carreras, que en Salamanca contaba a veces que había sido piloto en la guerra de Vietnam. El obispado de Salamanca tampoco ha querido dar explicaciones sobre esta cuestión.