Muere una anciana tras esperar siete horas en urgencias de un hospital de Girona

Una vecina de Palafrugell (Girona) ha denunciado a través de las redes sociales que su madre murió en el Hospital de Palamós tras esperar siete horas a ser atendida en urgencias. La defunción tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, aunque no ha trascendido hasta ahora. Según ha avanzado Radio Capital, la paciente tenía 84 años e ingresó en el centro porque padecía vómitos y diarrea. La familia, que critica que no se la atendió, ha puesto el caso en manos de un abogado para denunciar lo ocurrido. La Generalitat, por su parte, ha abierto una investigación después de que el hospital haya admitido en un comunicado que "el tiempo de espera fue superior a lo normal" y que, durante las horas que estuvo en el box “hubiera sido conveniente hacer una reevaluación médica" para valorar su estado.

Según ha explicado la hija de la víctima, Maria Rosa V.S., en las redes sociales, su madre llegó al Hospital de Palamós con ella en ambulancia procedente del centro de mayores de Palafrugell poco después de las 13.00. Tras dos horas en una camilla en el pasillo, debido a la cantidad de gente que había, la trasladaron a un box de urgencias. Según ella, “iba pasando el tiempo y allí no venía nadie ni a mirarle las constantes”. Además, les dijo que su madre necesitaba una medicación para el corazón, a lo que le contestaron que “cuando viniera el médico ya se le daría”. “A las siete horas apareció una doctora y después de oír cómo les decía a las auxiliares que si no venía un médico enseguida mi madre se moría, se la llevaron a una sala de reanimación y cuando salió la doctora me dijeron que estaba muerta”, relata la hija en Facebook.

Desde el centro sanitario han informado de que la anciana fue atendida por el personal de urgencias a las 15.25 y que, se hizo el triaje y fue clasificada correctamente con un nivel tres (nivel urgente con necesidad de múltiples exploraciones y estabilidad fisiológica). Apuntan que aquel día “en aquella franja horaria el servicio estaba en una situación de máxima afluencia de pacientes y había más pacientes en el mismo nivel de urgencia”. Eso fue lo que comportó, aseguran, que el tiempo de espera fuera "superior al normal".

En el comunicado el centro detalla que, una vez revisado el proceso médico, y conocido el desenlace, son “conocedores de que durante las horas que la paciente estuvo en el box hubiera sido conveniente hacer una reevaluación médica para comprobar el nivel de urgencia de la paciente”. Por este motivo, indican que están “revisando el circuito interno que se siguió para que no se vuelvan a producir situaciones como esta”. El centro señala, además, que el director de Urgencias se reunió con la familia para darles “las explicaciones pertinentes”.

El comunicado del hospital admitiendo que el nivel de urgencia de la paciente tendría que haber sido revisado ha precipitado que el Departamento de Salud de la Generalitat haya abierto un expediente informativo para estudiar el caso.