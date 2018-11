La OMS preocupada por el aumento de casos de sarampión: 110.000 fallecidos en 2017

Los casos de sarampión aumentaron en 2017 y 110.000 personas fallecieron

por la enfermedad, según un informe de la Organización Mundial de la

Salud (OMS) en el que se achaca este incremento a las desigualdades en

la cobertura de vacunación entre los diferentes países.



Así, según el citado trabajo, gracias a las vacunas contra el sarampión

desde el año 2000 se salvaron más de 21 millón de vidas, si bien a partir

del año 2016 los casos aumentaron en más de un 30% en todo

el mundo, especialmente en América Latina, la zona del Mediterráneo Oriental

y Europa, mientras que en la región del Pacífico Occidental fue la única

en la que hubo un descenso de la incidencia de sarampión.



"El resurgimiento del sarampión es motivo de gran preocupación,

ya que se han producido brotes en todas las regiones y, en particular,

en los países que lograron o estuvieron cerca de lograr la eliminación

del sarampión", ha comentado la directora general adjunta de Programas

de la OMS, Soumya Swaminathan.



Por ello, ha advertido de que si los países no realizan de forma

urgente esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación e identificar

a las poblaciones de riesgo que no están inmunizados, se correrá el riesgo

de "perder décadas" de progreso en la protección de niños y comunidades

contra esta "devastadora, pero totalmente prevenible, enfermedad".



El sarampión es una enfermedad grave y altamente contagiosa, y

puede causar complicaciones debilitantes o fatales, como encefalitis

(una infección que causa inflamación del cerebro), diarrea y deshidratación

severas, neumonía, infecciones de oído y pérdida permanente de la visión.

Los bebés y niños pequeños con desnutrición y sistemas inmunitarios débiles

son particularmente vulnerables a las complicaciones y la muerte.



La enfermedad se puede prevenir con dos dosis de una vacuna, si bien

durante varios años la cobertura global con la primera dosis de la vacuna

contra el sarampión se ha estancado en un 85%. Esto está "muy

lejos" del 95% necesario para prevenir los brotes, y deja a

muchas personas, en muchas comunidades, susceptibles a padecer la

enfermedad.



"La propagación de falsedades sobre la vacuna en Europa, el colapso

del sistema de salud en Venezuela y la baja cobertura de inmunización

en Africa se combinan para provocar un resurgimiento mundial del sarampión

después de años de progreso. Las estrategias existentes deben cambiar

y es necesario realizar un mayor esfuerzo para aumentar la cobertura

de inmunización de rutina y fortalecer los sistemas de salud. De lo contrario

seguiremos persiguiendo un brote tras otro", ha aseverado el CEO de la

Alianza de Vacunas Gavi, Seth Berkley.



En respuesta a los brotes recientes, las agencias de salud están

pidiendo una inversión sostenida en los sistemas de inmunización, junto

con los esfuerzos para fortalecer los servicios de vacunación de rutina.

Estos esfuerzos deben centrarse especialmente en llegar a las comunidades

más pobres y marginadas, incluidas las personas afectadas por conflictos

y desplazamientos.



"Se necesitan inversiones sostenidas para fortalecer la prestación

de servicios de inmunización y aprovechar cada oportunidad para entregar

vacunas a quienes las necesitan", ha zanjado el jefe de la División de

Control de Enfermedades Aceleradas y Vigilancia de Enfermedades Prevenibles

por Vacunas en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

de Estados Unidos (CDC) y presidente del equipo de gestión de la Iniciativa

contra el sarampión y la rubéola, Robert Linkins.

La OMS, según publicó este diario el pasado agosto, ha excluido a España del brote europeo de sarampión. La organización reconoce en una carta que no hay transmisión de la enfermedad desde hace tres años.