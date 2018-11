Los exámenes de Cambridge perdidos en Andalucía aparecen en Suecia

Los 404 exámenes de B1 y B2 de inglés perdidos el pasado 17 de octubre en Granada han sido finalmente encontrados. Salieron de Granada con destino a Cambridge (Inglaterra) pero finalmente han aparecido en Suecia. Según fuentes de la empresa encargada de transportar el paquete, que pesaba 17 kilos, tras una búsqueda internacional exhaustiva de las pruebas escritas estas se encuentran en una ciudad de Suecia a la espera de que, en las próximas horas, se trasladen a Cambridge para su corrección.

404 personas se presentaron en Almería, Málaga y Granada a estos exámenes que evalúan el nivel de inglés y a partir de los cuales la prestigiosa universidad de Cambridge expide un certificado de reconocimiento internacional que sirve para exponer en un currículo cuando se busca trabajo. Los presentados supieron que el paquete con los exámenes, en una caja sellada, no había llegado a su destino, extraviado en algún momento de la cadena de traslado.

La empresa de logística MBE dejó el traslado en manos de la firma granadina TNT, con sede en Atarfe, donde las cámaras de seguridad recogieron la última imagen que se tenía del paquete. Ahí se acababan las pistas.

Fuentes de la empresa logística estiman que el fallo en el envío se debe a un error en el código de barras que ha derivado el paquete hasta el país nórdico, a un almacén que la empresa TNT tiene allí. Las primeras noticias recibidas en España, indican que la caja se llevó a un cliente que no lo recogió porque no estaba en casa sino de vacaciones, por lo que los exámenes estaban a la espera de una segunda entrega pasados unos días. La búsqueda a nivel mundial y el envío de una foto del paquete ha dado finalmente el resultado esperado. Los 404 estudiantes de Granada, Málaga y Almería no tendrán que repetir los exámenes ... excepto que hayan suspendido.