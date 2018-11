Extraviados cientos de exámenes de inglés de PET y First en Andalucía

Cientos de alumnos de Granada, Almería y Málaga que aspiraban a certificar los niveles B1 y B2 de inglés —PET y First, en los niveles de Cambridge— no tendrán su título oficial. Aunque realizaron sus exámenes los pasados 13 y 14 de octubre en Exams Andalucía, centro examinador de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), han recibido una comunicación de esta escuela en la que se alerta del extravío de las pruebas. Según Exams Andalucía, la empresa de transporte Mail Boxes ETC es la responsable del extravío de los test.

Uno de los afectados ha explicado a la agencia de noticias Europa Press que los alumnos aparecen como "no presentados" por la pérdida de la documentación y que la alternativa ofrecida por el centro pasa por la devolución de tasas o la matriculación gratuita. Sin embargo, varios afectados aducen que no se tienen en cuenta otros factores, como los costes de transporte de las personas que han debido desplazarse para la prueba. Hay varios aspirantes que ya consideran presentar un recurso solicitando la impugnación ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Exams Andalucía ha indicado en un comunicado que ha sido la empresa de mensajería Mail Boxes ETC la responsable del extravío de los exámenes oficiales de Cambridge, realizados en los municipios de Granada, Almería, Málaga, Almuñécar (Granada) y Cuevas de San Marcos (Málaga), "provocando una situación inédita hasta la fecha en los más de 45 años que lleva funcionando". El centro asegura haber cumplido "escrupulosamente" la normativa de Cambridge para el envío de exámenes en la modalidad tradicional de papel —paper based, ya que la mayoría de los exámenes se realizan ya por ordenador— a la Universidad de Cambridge para su corrección. "Hemos actuado con total diligencia ante esta situación, en la que nosotros somos parte afectada, además evidentemente de los candidatos, por los graves perjuicios económicos y de reputación que nos está provocando", ha señalado el director de este centro examinador, Jonathan Baum.

En los últimos 45 años, Exams Andalucía ha enviado más de 10.000 paquetes con exámenes en papel a Cambridge. "Es la primera vez que se nos ha planteado un problema así, no solo a nosotros, sino a la Oficina de Representación para España y Portugal de Cambridge, donde no recuerdan haber vivido un caso similar".

El director de Exams Andalucía ha señalado que este centro "administra el examen pero no lo evalúa, ya que esta labor la realiza el personal de Cambridge", y ha anunciado que el centro examinador emprenderá todas las medidas legales oportunas contra la empresa de mensajería Mail Boxes ETC y el transportista contratado "por los graves daños y perjuicios que este lamentable error nos está provocando".

El centro examinador ha ofrecido ya a todos los candidatos cuyo examen se ha extraviado tres alternativas distintas: el reembolso íntegro de las tasas de examen, la matrícula gratuita en alguna de las seis sesiones de B1 y B2 que tendrán lugar desde ahora hasta el 15 de diciembre o la matriculación gratuita en el recién estrenado Test multinivel Linguaskill from Cambridge —opción válida para los candidatos que precisen el nivel B1 a efectos de obtener el grado universitario—. "Desde Exams Andalucía pedimos disculpas a todos los afectados por una situación que no depende de nosotros, sino de terceros, y exigiremos a la empresa de mensajería que siga buscando el paquete extraviado hasta localizarlo", ha dicho Baum. Cambridge Assessment English, perteneciente a la Universidad de Cambrige, ha mostrado públicamente a Exams Andalucía todo su apoyo ante esta situación y confía en que se solucione pronto.