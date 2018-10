El 34% de los hombres españoles piden una excedencia para cuidar sus hijos, frente al 42% de las mujeres

El 34% de los hombres españoles se ha acogido, o piensa hacerlo, a una excedencia por paternidad, mientras que en el caso de las mujeres ese porcentaje es del 42%, según arrojan los datos del Eurobarómetro publicado este viernes por la Comisión Europea. La proporción de trabajadores que deciden beneficiarse de ese tiempo para el cuidado de sus hijos es algo superior a la media europea que, de acuerdo con este sondeo, es del 32%. En cambio, la de las mujeres que dejan temporalmente su empleo es mucho menor que en el conjunto de la Unión Europea (57%). Según el ejecutivo comunitario, un tercio de los ciudadanos europeos no se acogió a ningún permiso parental el año pasado.

Los datos han sido presentados en el marco del Día de la Igualdad Salarial, que será el próximo 3 de noviembre. Esa jornada está marcada en el calendario para poder cuantificar temporalmente la brecha en los sueldos que existen entre el hombre y la mujer. Según los últimos datos de la Comisión Europea, esa diferencia es del 16,2%. Es decir, dada la desigualdad salarial, a partir de ese día se puede decir que las mujeres dejan de cobrar lo que queda de año en relación a los hombres. “Mujeres y hombres son iguales. Pero las mujeres en Europa ganan un 16,2% menos que los hombres. Esa brecha de género no es solo injusta por principio, sino también en la práctica. Pone a las mujeres en situaciones precarias durante su carrera, e incluso después de su jubilación, con una brecha del 36,6% [respecto a los hombres]”, ha afirmado la comisaria de Justicia, Vera Jourová.

Brecha salarial

La Comisión ha aprovechado la cercanía de esa fecha para hacer público el último Eurobarómetro sobre conciliación de las vidas laboral y familiar. En el conjunto de la población española —sin tener en cuenta el género—, el 40% de los padres y madres o bien se ha acogido a una excedencia o piensa hacerlo en el futuro. En cambio, el 26% ha afirmado que no quiere hacerlo, el 13% no tenía constancia de que existía este derecho y el 7% ha dicho que no pudo porque esa posibilidad no estaba contemplada en su empresa. Esos resultados no distan demasiado de los del conjunto de la UE.

“Los nuevos datos publicados hoy subrayan la importancia de adoptar con urgencia la legislación sobre el equilibrio entre la vida laboral y familiar que ha presentado la Comisión Europea. Uno de cada tres europeos no pudo acogerse a ningún permiso familiar el año pasado”, ha asegurado Jourová en un comunicado conjunto con el vicepresidente primero del ejecutivo comunitario, Frans Timmermans y la comisaria de Asuntos Sociales y Empleo, Marianne Thyssen.

Suecia es el país de la UE en el que más padres y madres dicen haber disfrutado de una excedencia o que piensan hacerlo. En total, lo han hecho o lo planean hacer el 78% del total. En el otro extremo, en Italia, solo el 23% dice que ha tenido acceso a ese periodo parental o lo tendrá en el futuro.