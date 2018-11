Un instituto sin rotuladores rojos

En el instituto Cabrera Pinto, el primero que se abrió en Canarias en 1846, están prohibidos los rotuladores de pizarra rojos y naranjas. Lo decidió la junta directiva hace tres años para proteger a una de sus alumnas, Andrea. Ella tiene alergia a una proteína de la cochinilla, un insecto originario de América que se utiliza para hacer el colorante carmín E120, presente en muchos productos, desde pinturas o lápiz de labios a alimentos como el jamón cocido o el yogur de fresa. Cualquier tipo de contacto le da reacción.

"Cuando Andrea llegó al instituto, no éramos tan conscientes de la gravedad de la alergia. Como era a un colorante, pensábamos en algo de tipo alimentario", comenta Cristina Álvarez, jefa de estudios del centro educativo. "Pero un día un profesor utilizó un rotulador rojo en clase y le dio una reacción muy fuerte, así que decidimos prohibirlos completamente en todo el instituto". Cada año, a principio de curso, envían un correo a todos los profesores para recordarlo.

Andrea tenía 12 años cuando le dio el primer shock y Jacqueline, su madre, la llevó al hospital después de que le pusieran una inyección de adrenalina en el centro de salud. Pero dar con la causa fue complicado. Según afirma un estudio reciente de científicos japoneses en la revista Allergology International, se trata de una alergia mal identificada: "La literatura científica probablemente haya estimado a la baja el número de casos de afectados por reacción alérgica al colorante de la cochinilla debido a que los médicos no reconocen bien ese tipo de alergia y los métodos de diagnóstico no están bien establecidos", afirman.

Tras varios brotes, la doctora Inmaculada Sánchez Machín, alergóloga del Hospital Universitario de Canarias, le dijo un día a Andrea que apuntara absolutamente todo lo que comiera. La alarma saltó después de que se tomara unos caramelos Skittles. "Me puso varios en el brazo y fuimos viendo que el rojo, el rosa y el violenta me hacían reacción", cuenta Andrea. Contactó con el fabricante y se dio cuenta de que podía ser el colorante, que se sacaba de la cochinilla. "Se fue a una tunera a buscar el bicho para hacerme una prueba y me dio reacción".

Con el tiempo le han ido apareciendo otras alergias. Una descubierta recientemente, a la planta parietaria, también le produce problemas respiratorios. La otra es a una serie de perfumes que le agrietan la piel y hacen que le brote sangre. Pero también se ha ido formando una especie de cordón protector en torno a Andrea. "Hay gente que se acerca y me pregunta: '¿Y qué es lo que tengo que hacer si tienes una reacción?".

"Cuando le ocurre, ella baja las escaleras y viene directamente a mi despacho", cuenta la jefa de estudios. "Lo normal es que llamemos al 112 para que venga personal sanitario a atenderla". En el instituto tienen inyecciones de adrenalina para cada uno de los alumnos con alergias graves, todos clasificados perfectamente en un dossier minucioso.

Andrea tiene una madre que la mira con los ojos brillantes, anonadada con la serenidad con la que habla su hija. Durante la conversación, se pinchan la una a la otra de manera casi tierna: "Con los años, me has ido controlando más", le dice ella. "Es que necesito saber dónde estás, por si pasa algo". Se notan los años de preocupación de Jacqueline, pendiente del móvil por si había que salir corriendo. O las horas buscando información en internet. "A veces pienso que ella lo ha pasado peor que yo", afirma Andrea.

Ahora ya tiene 17 años y le gusta salir y escuchar música rap, pero tiene que tener mucho cuidado, no sea que haya máquinas lanzando humo rojo si va a algún concierto. Aunque ella no se achanta. "Si hay algo que odio en la vida es que digan: '¡Ay, la pobre!", afirma con rotundidad.

También está el atletismo, su gran pasión. Una vez estuvo ingresada bastante tiempo y le dijeron que estaría cuatro meses sin correr. A las tres semanas ya estaba en la pista. Ha corrido vendada porque tenía heridas en la piel. Pero no puede parar: "Me libera, me despeja. Y cuando estoy cabreada, entreno mejor".

En 2015, un panel científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomendaba mejorar la información en los productos que contengan E120 e introducir procesos de purificación que reduzcan "lo máximo posible" los compuestos proteínicos de la cochinilla que actúan como alérgenos en el colorante. Mientras tanto, en el Cabrera Pinto cuidan de Andrea.