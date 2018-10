La Iglesia homenajeó a un cura condenado por abusar de un niño

“Cuando entrevisté al niño, lo tuve claro. El caso era real”. El abogado Juan Pedro Oliver, representante de Prodeni y defensor de la víctima del sacerdote Amador Romero, recuerda así el arranque de la investigación en 1997. “Pese a las presiones de la Diócesis de Guadix, sacamos el caso adelante. El testimonio del chaval sobre cómo el cura le tocaba en las clases o se bañaban juntos en la piscina era real”, añade.

Junto a los tocamientos, el cura pedía al menor que no le contara a nadie qué ocurría, según el letrado. “En este tipo de casos, los sacerdotes no mantienen una actitud violenta hacia sus víctimas. Tienen que conseguir que todo quede en secreto”, añade el abogado, que critica que Romero “solo” fuera condenado a 18 meses de prisión, y que no llegara a ingresar en la cárcel.