“La ley aún no tiene fondos y los políticos se fotografían con víctimas”

Ruth Ortiz (Huelva, 1973) sufrió en 2011 el asesinato de sus hijos Ruth y José a manos de su expareja José Bretón en Córdoba, y tras la trascendencia del caso —error policial garrafal incluido— se convirtió en altavoz ocasional de estos crímenes tan extremos como habituales. “Soy mediática involuntariamente”, alega. Gracias a su empuje y al de otras madres, la ley de violencia machista incorporó hace un año a las mujeres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas. Sus voces taladraron la conciencia de los legisladores, pero de momento el pacto de Estado es papel mojado a la espera de los 200 millones que ayuden a cortar la sangría.

Pregunta. ¿Se ha avanzado algo para frenar estos asesinatos?

Respuesta. El pacto de Estado está ahí, pero tambaleándose. Si no hay presupuesto no tenemos nada. Hay que invertir en prevención desde las guarderías y las escuelas, y en una atención correcta a las víctimas. Esto es un terrorismo machista. Matan a las mujeres o a los niños.

P. ¿Qué pasó en el acto del pasado marzo en defensa de la prisión permanente revisable?

R. Hubo una concentración en Huelva en recuerdo a niños víctimas de violencia de género y habían invitado a los partidos políticos. Yo no quería a ninguno en las concentraciones, pero invitaron a todos y fue el partido que fue [EL PP][el PP] y se hicieron fotos delante de la pancarta de mis hijos. Y en actos así no se les utiliza. Ahora la ley no está dotada de fondos, y mientras se hacen fotos con víctimas.

P. ¿Lidera usted alguna plataforma?

R. Estoy en contacto con otras madres y no descartamos montar algo. Si me piden ayuda suelo ir.

P. ¿Qué le pediría a la ministra de Justicia?

R. Que las víctimas tuviéramos los abogados gratuitos. Hay casos complicados para el turno de oficio porque requieren una dedicación muy grande y todo es dinero.

P. ¿Se aprende algo de estos dramas tan letales?

R. A ser más fuerte en la vida. O te hundes o sigues viviendo y lo intentas llevar lo mejor que puedes. Debes mirar mucho qué pareja tienes al lado y su educación y trayectoria. Tienes que seleccionar mucho a tu pareja como medida preventiva.