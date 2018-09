La Fiscalía de Cádiz archiva la denuncia contra los cánticos machistas de la Legión en Sanlúcar

Vídeo en el que se muestra a algunos legionarios entonando cánticos machistas en Sanlúcar. EPV

“Yo prefiero tener un perro a tener una mujer, porque el perro ladra y la mujer ladrona es”. Al ritmo de este y otros cánticos machistas y ofensivos desfiló un destacamento de la Legión por las calles de Sanlúcar de Barrameda el pasado 11 de diciembre de 2017. Las letras levantaron ampollas y, poco después, el Ejército prohibió canciones de tintes similares que pudiesen ofender a la mujer. Sin embargo, ahora la Fiscalía de Cádiz ha decidido archivar la denuncia al entender que, si bien son de “mal gusto” y “reprobables”, no constituyen un delito de odio.

Fue el Partido Comunista de Andalucía (PCA) quien decidió denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía gaditana, ya que entendía que las letras eran “denigrantes para la mujer”. Y es precisamente a esa denuncia a la que el fiscal Andrés Álvarez ha respondido en un decreto de remisión fechado el pasado 13 de junio, pero dado a conocer este martes por el Diario de Cádiz y al que también ha tenido acceso EL PAÍS.

En el escrito se recogen los cánticos de la polémica y que se dieron a conocer después de que Izquierda Unida de Andalucía difundiese el vídeo en el que se ve al destacamento —integrado por hombres y por, al menos, una mujer— desfilando por Sanlúcar al son de los mismos. En concreto, el decreto considera como hecho que la unidad de la IV Bandera Cristo de Lepanto del Tercio Duque de Alba 2º de la Legión en Ceuta cantó mientras marchaba: “Yo prefiero tener un cabo a tener una mujer porque el cabo te da ostias y la mujer la ostia es”; “yo prefiero tener un tanque a tener una mujer, porque el tanque va a la guerra y la mujer la guerra es”.

A esas canciones también se sumaron: “Yo prefiero tener un árbol a tener una mujer, porque el árbol tiene ramas y la mujer eh eh eh es” y “yo prefiero tener un perro a tener una mujer, porque el perro ladra y la mujer ladrona es”. Según un atestado referido en el decreto, todas las letras forman parte de la canción titulada Las mujeres qué malas son. Y el fiscal no elude su “rechazo” al contenido machista de dicho cántico. “Debemos partir de la naturaleza reprobable y del evidente mal gusto fuera de toda realidad moderna”, reconoce en su escrito el Ministerio Público. Sin embargo, Álvarez determina que, pese a lo execrable y machista de las letras, los miembros del Ejército no llegaron a incurrir en un delito de odio.

El pronunciamiento de la Fiscalía se sustenta en dos motivos: no tenía ánimo de ofender y los cánticos se entonaron en un desfile que ya no era oficial. “No tenía la finalidad de entrañar humillación, menosprecio o descrédito por motivación sexual”, detalla el decreto. A eso suma que el himno se entonó una vez finalizado el acto oficial “para amenizar la marcha”. “Se cantaron multitud de himnos no siendo obligatorio participar en los mismos”, añade la Fiscalía, según los argumentos dados por el Coronel Comandante Militar en un escrito remitido a la institución en abril. Con todo ello, el fiscal rechaza que este tipo de cantos “formen parte de los usos tradicionales de la unidad” y aduce que ”no pretendían ser irrespetuosos o denigrantes a la mujer”.

El Ministerio Público argumenta además que, aunque lo ocurrido “no cuenta con la entidad necesaria para constituir una actitud dolosa”, sí ha provocado medidas disciplinarias. El fiscal se refiere al escrito, firmado por el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y titulado Extremando Cortesía y Respeto, en el que se prohibió todo tipo de cánticos machistas y se reprobó lo ocurrido. “La conducta (…) ha sido objeto de corrección disciplinaria al mando de la unidad militar”, se añade en la remisión.

El pronunciamiento de la Fiscalía de Cádiz ha despertado la indignación de la responsable del Área de Feminismo del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Elena Cortés. “Pedimos la dimisión del fiscal. En lugar de ponerse de parte de la víctima —por las mujeres—, normaliza que el Ejército es machista”, ha argumentado Cortés. Además, desde el PCA han pedido al Gobierno que intervenga, “a través de la fiscal general del Estado, ya que no se puede blanquear el machismo”, ha añadido la responsable del Área de Feminismo. Además, Cortés ha puesto en tela de juicio que los militares participantes de la marcha “tuviesen ocasión de decir que no lo hacían”, pese a la argumentación de que se trataba de unos cánticos pronunciados fuera de todo acto oficial.

Contra el decreto del fiscal no cabe recurso alguno, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece al denunciante la posibilidad de reiterar la denuncia, en este caso ante un juez. Sin embargo, en el Partido Comunista descartan recurrir de nuevo a la vía judicial. “Si esta es la posición del Ministerio Fiscal no vamos a recurrir a la Justicia”, ha apuntado Cortés, que ha aclarado que sus acciones se limitan a las referidas este martes en “el ámbito de la política”. Por su parte, la fiscal jefe en Cádiz, Ángeles Ayuso, ha preferido no entrar en valoraciones y se ha limitado a recordar que “no toda manifestación verbal machista constituye un delito de odio”.