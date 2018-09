El programa de Federico Jiménez Losantos, multado con 17.000 euros por “incitar al odio”

Esta es la transcripción de las palabras del periodista Jiménez Losantos en su programa, objeto de la sanción:

"Bueno, vamos a ver a corto plazo cuál es la batalla, jurídica, judicial, que es política, porque repito, la bofetada que le dio ayer la Unión Europea a España no se la ha dado a nadie. A ningún país de la Unión Europea se le ha dado nunca, jamás, y es no entender la gravedad de lo pasado ehhh..., si no se entiende esa gravedad es imposible, los remedios que son necesarios para que no se vuelva a repetir o, mejor dicho, para que el que la ha hecho la pague... es decir, para que Alemania sepa que es un país partido por la mitad, sepa que en España no se le va a perdonar. Dirán ustedes, ¡uy! el ratón le... ¡uy! el ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías, toda clase de fechorías. En Baleares, ¡todas! En Baleares hay como doscientos mil alemanes de rehenes. ¿En Baviera?, bueno en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Ya... ¿pero usted qué propone, una acción? Naturalmente, naturalmente, nos han abofeteado, nos han dado una patada en los dídimos, nos han dicho que no tenemos derecho a un Estado, que no tenemos Constitución, que no somos un país con ley, que no tenemos fronteras, ¡pues claro que hay que reaccionar! Pero naturalmente, en fin..."