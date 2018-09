El colectivo LGTBI continúa invisible en las aulas

Cuando Paris Espinosa, chica trans de 23 años, mira hacia su pasado, dice ver a alguien demasiado joven para soportar una carga tan grande como la que finalmente sostuvo sobre sus hombros. Una persona insegura, llena de miedos y de rechazo. Ahora, asegura sentirse feliz, realizada y capaz de llevar una vida "más acorde a como realmente es". El camino fue largo y difícil, lleno de aprendizaje y esfuerzo, sobre todo en su etapa académica. Espinosa cuenta que nunca recibió una charla o una clase que explicase que ser transexual no era malo. “Me habría iluminado y no habría tenido que esperar a tener 17 años para darme cuenta de que no estaba sola ni enferma de la cabeza. Tampoco se me habría pasado por la mente que lo mejor era no estar aquí”, relata la joven visiblemente emocionada.

Su historia visibiliza la principal reivindicación que la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO) presentaron ayer con motivo del comienzo de las clases en institutos: la incorporación de contenidos curriculares que promuevan una educación libre de sexismo, LGTBIfobias y acosos. Por ello, la asociación y el sindicato han difundido este martes una nueva guía sobre diversidad afectiva sexual y de género que han redactado conjuntamente para difundirla entre el alumnado y el profesorado. El texto está escrito en formato cómic y, a través de los ojos de la chica trans Pau, informa de la situaciones que los jóvenes LGTBI viven a diario en el instituto.

“Seguimos teniendo uno de los niveles de acoso más altos dentro de los centros escolares. El 43% del alumnado LGTBI lo ha padecido alguna vez, el 15% sufre ciberacoso y 17% ha tenido ideas suicidas. Somos el segundo motivo de bullying”, ha comentado la presidenta de la FLEGTB, Ugencia Usil. En su opinión, hasta que no se apruebe la proposición de Ley de Igualdad LGTBI en el Congreso de los Diputados, “no podrá existir una verdadera igualdad en las escuelas e institutos para dicho colectivo”. Los compañeros de Espinosa tampoco recibieron la información adecuada y, hoy por hoy, todavía le siguen comentando que la situación que vivieron junto a ella “hubiera sido menos fuerte” si los hubieran preparado en clase y en su casa para entender lo que estaba pasando.

“Conozco de primera mano casos donde se han ayudado a las personas trans en su inclusión académica. Pero hoy en día sigue siendo mucho mayor el porcentaje de personas que sufren exclusión. De ahí que sea primordial la terapia inclusiva”, comenta Espinosa. Además, iniciativas como el cómic deberían ser obligatorias en los colegios, añade. Según CC OO, los recursos, aunque en algunos centros han mejorado, siguen siendo precarios o inexistentes. “Durante los años de la crisis se desplomó la formación permanente del profesorado. Entendemos que para que los docentes puedan atender a estas cuestiones, la formación es un instrumento básico”, ha opinado el secretario general de enseñanza del sindicato, Paco García.

Además, tanto el sindicato como el colectivo coinciden en que hay comunidades que no están cumpliendo las normas autonómicas que incluyen programas de inclusión a favor de la diversidad y que, si se hace, es gracias a la iniciativa del profesorado. “Es necesario que estas leyes dispongan de recursos y de financiación pública y que se implanten de manera obligatoria y que no solo dependa de la buena voluntad de algunos profesores”, ha explicado la secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ de CC OO, Belén de la Rosa.

Ante lo que los afectados citan como una falta de “acción” por parte de las administraciones, CC OO y los representantes del colectivo LGTBI enumeraron una serie de propuestas para que se lleven a cabo en los centros educativos. Entre ellas destaca la creación de la figura del “profesor agente de igualdad”, con crédito horario y que promueva el respeto por la diversidad. “Cuando no se atiende a la equidad, la escuela se vuelve más excluyente. La vigente ley educativa no apuesta por una educación libre de sexismos”, ha comentado el secretario sindical. Entre otras medidas, proponen la “reactivación real” del Observatorio estatal por la convivencia escolar, apoyar a los profesores LGTBI y que se fomenten medidas más preventivas ante el acoso escolar. “Muchas veces nos llaman institutos cuando han ocurrido una agresión en las aulas para que intervengamos. Somos apagafuegos cuando el daño ya está hecho. Lo más importante es la prevención”, ha señalado la presidenta de FLEGTB.

Para Espinosa, uno de los muros más difíciles de derribar es la inseguridad. En su opinión, la mejor máquina de demolición contra esa pared es el apoyo familiar y que el resto de la sociedad fuese más justa y equitativa, para “que uno mismo pueda dar sin límite su mejor versión”. La joven enfatiza en que hay que estar dispuestos a ofrecer ayuda a las personas en situaciones desfavorables y que, más que contar los problemas personales individuales que han pasado personas como ella, “lo importante es despertar [en el afectado] una fuerza interna que lo capacite para superar los momentos más duros”.