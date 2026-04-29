Guess dedica una exposición (y una colección) al legado de Marilyn Monroe

Cuando se cumplen cien años del nacimiento de la actriz, la marca homenajea a una de sus mayores musas

La fama de Guess comenzó en 1981 cuando los hermanos Marciano lanzaron un vaquero ajustado con cremalleras en los tobillos. Lo llamaron Marilyn, en honor al estilo del gran icono de Hollywood. El éxito fue inmediato, en un entorno y una época en la que los vaqueros aún eran considerados una prenda básica, Guess la convirtió en una prenda de tendencia.

Imagen del lookbook de la cápsula en homenaje a Marilyn que ha lanzado Guess. cortesía

Ahora, cuando se cumplen cien años del nacimiento de la actriz, la marca ha querido rendirle homenaje con una colección cápsula que reproduce su estilo y lo adapta la presente: piezas inspiradas en los icónicos vestidos halter de Marilyn, tops bustier, chaquetas cropped y pantalones capri. Los pantalones capri, que emulan la estética de otros grandes iconos de Hollywood de mediados del siglo XX, entre ellos Audrey Hepburn, Sophia Loren y la propia Marilyn.

Imagen del lookbook de la cápsula en homenaje a Marilyn que ha lanzado Guess. cortes

“La autenticidad de Marilyn la convirtió en un símbolo de la feminidad americana”, afirma Paul Marciano, cofundador y Director Creativo Global de Guess. “Su estilo era una expresión de su identidad. Con esta colección, honramos su legado y celebramos la idea de que cuando abrazas quién eres, tu estilo se vuelve verdaderamente atemporal.”

Imagen de la exposición ANDREA DIOMEDI

El lanzamiento de la cápsula va acompañado de una exposición en el museo MUDEC de Milán. “Beyond The Icon” explora la evolución del Marilyn a través de tres miradas fotográficas distintas, desde Bernard of Hollywood hasta Sam Shaw y Milton H. Greene, retratando el nacimiento de la estrella de cine, la mujer detrás del mito y la construcción de un icono eterno. La exposición pretende mostrar no solo la creación de la imagen de Marilyn, sino también su impacto duradero en la cultura contemporánea y en la representación de la feminidad.

Imagen de la exposición ANDREA DIOMEDI

“Marilyn Monroe no es solo un icono para GUESS, es parte de nuestro ADN. Desde nuestros primeros vaqueros ‘Marilyn’ hasta nuestras campañas a lo largo de los años, su imagen ha dado forma continuamente a nuestra visión de la feminidad. Esta exposición es tanto un homenaje como una celebración de esa conexión duradera.” , explica Paul Marciano. La muestra podrá visitarse hasta el 24 de junio.