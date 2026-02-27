Gisele Bündchen en la nueva campaña del J12 de Chanel, el reloj unisex que conquistó el mundo

Tiene el encanto de lo atemporal y lo duradero. Con sus líneas elegantes inspiradas en los veleros de competición, el J12 es el primer reloj deportivo unisex de Chanel. Fabricado en cerámica ultrarresistente, permanece inmutable ante el paso del tiempo. En la parte trasera del reloj, el movimiento automático de Manufactura Calibre 12.1 es visible a través de un cristal de zafiro.

Aunque su personalidad es inmune a las modas, Chanel acaba de presentar su nueva campaña protagonizada por Gisele Bündchen y Clément Chabernaud. En esta campaña, el J12 vuelve a conectar con su inspiración original: el agua. “Orgullosa de formar parte de este viaje con el J12, el reloj icónico de CHANEL. Una pieza que me recuerda que el verdadero poder proviene del interior. Fue muy especial pasar el día en el mar rodeada de naturaleza. Gracias”, ha escrito la modelo brasileña en su cuenta de Instagram, con más de 23 millones de seguidores.

En el año 2000, el J12 nació de un reto singular: la decisión de crear un reloj totalmente negro. En contraposición con los modelos de la época, la cerámica se impuso al tiempo que revelaba sorprendentes propiedades de durabilidad y suavidad. Jacques Helleu, entonces director artístico de relojería de la maison, imaginó las líneas de un nuevo reloj deportivo y unisex inspirado en los yates de regata.

El J12 de Chanel en blanco. Cortesía de Chanel

El J12 pronto estuvo disponible en blanco y, más recientemente, en azul. Más allá de las apariencias, la cerámica también ha demostrado ser un material excepcional capaz de resistir el calor, el desgaste y la corrosión. También puede presumir de su resistencia a los arañazos. Y, aunque es siete veces más resistente que el acero, el J12 es un reloj muy ligero. Una suavidad invencible que se funde con quien lo lleva.

Cortesía de Chanel