Risas entre Marta Ortega y el Rey en su encuentro cara a cara

La reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales ha sido el marco del reencuentro de la Reina y la presidenta de Inditex, en el que un comentario ha despertado carcajadas mucho más refrescantes que protocolarias

Pese a que tradicionalmente en actos oficiales los Reyes mantienen una actitud protocolaria, un comentario que no ha trascendido ha sido el responsable de que las risas hayan vencido a la seriedad y a las normas. Como presidentes de honor del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, los Reyes han presidido la reunión anual de dicho órgano, un encuentro en el que se han presentado los principales avances alcanzados en 2025 y las líneas estratégicas para este ejercicio.

Cuando el Rey Felipe ha hecho un comentario a Marta Ortega y a Elma Siaz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, ninguno de los asistentes ha sido capaz de contener la risa. Llegado el momento de recuperar la compostura para tomar las fotografías oficiales, han hecho un gran esfuerzo para posar con seriedad. Sin embargo, sus muecas dejaban ver que segundos antes, la risa había vencido a los protocolos.

Sheila Loewe, Elma Saiz, Marta Ortega y los Reyes de España. Carlos Alvarez (Getty Images)

Marta Ortega y Letizia Ortiz, que ya coincidieron en la reunión del año 2024, se han reencontrado en una lluviosa mañana madrileña que no ha logrado enturbiar en absoluto sus looks. Ortega, que forma parte del Real Patronato de las Colecciones Reales, se ha decantado por un vestido negro de largo midi con mangas abullonadas y detalles drapeados estratégicos. Ha combinado el diseño, que posiblemente pronto salga a la venta en alguna de las firmas de Inditex, con unos zapatos de piel y acabado en punta de Zara que cuestan 45,95 euros.

La presidenta de Inditex ha accesorizado el look con su reloj Cartier Crash, un modelo inspirado en la obra surrealista de Salvador Dalí que en subasta ha llegado a superar el millón de dólares, y su bolso Birkin de Hermès, que como lucen quienes están acostumbradas a llevar bolsos de firma, llevaba sin cerrar.

Marta Ortega, muy sonriente en el patronato de la Galería de las Colecciones Reales. Carlos Alvarez (Getty Images)

La hija de Amancio Ortega se ha protegido del frío con un abrigo gris de piel de ante con cuello solapa de muescas y manga larga. Se trata de un modelo de Zara de edición limitada que de momento, solo está disponible en marrón. De esta manera, Marta Ortega ha puesto en marcha dos de sus fórmulas fashionistas habituales: combinar diseños de Zara con otros de alta gama y lucir modelos de Inditex que todavía no han salido a la venta. Al fin y al cabo, ella se ha convertido en el arma secreta de ventas del titán de la moda, por lo que en muchas ocasiones luce diseños que acaparan todas las miradas y que por ende, cuando llegan a las tiendas, se agotan de forma casi inmediata.

En el ámbito beauty su melena bob rubio mantequilla con ondas rotas ha sido aplaudido por dar un toque refrescante y juvenil a su look de trabajo.

Marta Ortega, con abrigo de Zara. Europa Press Entertainment (Europa Press via Getty Images)

Por su parte, Letizia Ortiz ha apostado por una chaqueta blazer de Carolina Herrera con estampado príncipe de Gales, un modelo que estrenó durante una visita a Mercamadrid en 2020 y que la princesa Leonor ya lució en 2022 cuando visitó las instalaciones de la Cruz Roja. Lo cierto es que no es extraño que Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofía compartan prendas de sus respectivos armarios, y en esta ocasión la Reina, que ha apostado por un jersey de punto rojo de cuello redondo para dar luz al outfit, ha sumado al look unos mocasines negros con tacón ancho de Massimo Dutti. A su llegada ha llevado un abrigo negro de COS con cinturón a tono y uno de sus bolsos preferidos, el modelo Mini Doma Insignia Satchel elaborado en piel Mocán de Carolina Herrera.

Se trata de un diseño que ha lucido en diversas ocasiones. También ha repetido otro accesorio al apostar por su diamante de laboratorio de PDPAOLA, una marca a la que la Reina siempre le es fiel y que como ha confesado en más de una ocasión Paola Sasplugas, cocreadora de la firma junto a su hermano, es un aliciente de ventas, pues sus clientas preguntan habitualmente por los diseños que Ortiz luce.

Aunque en esta ocasión Letizia Ortiz y Marta Ortega han optado en cuestiones estéticas por dos versiones en clave de trabajo bastante diferentes, lo cierto es que en más de una ocasión han compartido tips de estilo e incluso tienen el mismo diseño de Zara en sus armarios, pues las dos han lucido el impresionante vestido naranja de Narciso Rodríguez para Zara, una colaboración que salió a la venta el 8 de septiembre de 2022.

Letizia Ortiz, con americana de Carolina Herrera. Paolo Blocco (WireImage)

Otra de las asistentes ha sido Elma Saiz Delgado, que ha apostado por un vestido de largo asimétrico negro de silueta cruzada, pendientes dorados de inspiración botánica y botines negros.

Desde su creación con ocasión de la inauguración de la Galería en 2023, el Patronato se ha erigido como un órgano clave para fortalecer la colaboración público-privada en la difusión y conservación del patrimonio histórico-artístico gestionado por Patrimonio Nacional. En 2025, la Galería registró 741.589 visitantes, suponiendo esta cifra un incremento del 14,4% respecto al año anterior y siendo las exposiciones Victoria Eugenia y Juguetes Reales dos de las responsables de su crecimiento.