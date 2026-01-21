La entrada como “una medusa” de Naomi Osaka en el Open de Australia con un gran velo y una sombrilla

Su entrada en el Rod Laver Arena del Abierto de Australia ha sido triunfal y enigmática. Una Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slam, cubierta por un gran velo blanco, con una sombrilla y una mariposa encima de un gran sombrero. La tenista japonesa no ha hecho una entrada a la pista al uso. Lleva tiempo usando su voz y también la moda para mandar mensajes sobre su manera de entender el mundo y el deporte.

El look está firmado por el diseñador Robert Wun, creador de alta costura, y es una colaboración con Nike, la firma que patrocina y viste a la jugadora en todas sus competiciones. Con él, la deportista se ha impuesto a la croata Antonia Ružić (6-3, 3-6, 6-4) en primera ronda.

El diseño por detrás de Robert Wun para Nike. Fred Lee (Getty Images)

En unas declaraciones a la edición estadounidense de Vogue, Osaka ha explicado qué quería expresar con la elección de este estilismo y la teatralidad con la que ha entrado al partido. La inspiración viene de un cuento infantil que la tenista le leyó a su hija. “Había una imagen de una medusa y, cuando se la mostré, se emocionó muchísimo”.

Cautivada por la belleza y elegancia de la medusa, y por su poder como animal, Osaka compartió su inspiración con el equipo de Nike, que incorporó a esta criatura marina al look de la jugadora: una chaqueta con cremallera de color turquesa y verde teñida con la técnica tie-dye y tiras que cuelgan de las mangas, sobre una camiseta a juego con espalda nadadora. “Se ha traducido maravillosamente el movimiento y la fluidez de la medusa en las capas transparentes del vestido y la chaqueta. Cuando lo vi durante la prueba, recuerdo que pensé: ‘Esto es precioso’, pero también sentí que la historia aún no estaba del todo terminada”, expresó en Vogue.

Naomi Osaka en el momento en el que entra en la pista con el diseño creado por Robert Wun. MARTIN KEEP (AFP via Getty Images)

El diseñador Robert Wun, nacido en Hong Kong pero afincado en Londres, es conocido por utilizar sus propuestas para hablar de otras ideas cercanas al momento de vestirse o presentarse al mundo a través de la ropa. Fue él el que sugirió crear un look inspirado en “el nacimiento de algo nuevo”, cuenta Osaka. “Me pareció muy simbólica la energía, la transformación y la emoción”, añade la tenista que fue madre de una niña en julio de 2023, con 25 años. Wun además propuso a la tenista, de la que es un gran fan, añadirle una mariposa al look para simbolizar un momento mágico que Osaka vivió también en Australia cuando una mariposa se le posó en la raqueta.

@womenshealthspain El Open de Australia de 2021 nos dejó una de los momentos más bonitos de la historia del tenis cuando a Naomi Osaka se le posó una mariposa en pleno partido 🦋 Sin dudarlo, la tenista paró el partido de tenis para poner a salvo a la mariposa, ganándose todo nuestro cariño 🫂🥺 🎥: @australianopen ♬ sonido original - Women’s Health España

Para Naomi Osaka la maternidad ha sido un cambio fundamental para entender la vida y el deporte de otro modo. En una entrevista concedida a WTA Tenis lo explicó de esta forma. “El simple hecho de cambiar mi mentalidad ha impulsado mi carrera”, dijo Osaka. “Si me conocieras antes, me tomaría todo muy en serio. Simplemente, ahora lo tomo como si cada día fuera una nueva oportunidad para mejorar. Al mismo tiempo, sé que mi rol más importante no es ser tenista, sino ser madre de mi hija. Estoy muy contenta de haber podido aprender eso y tengo muchas ganas de ver qué más puedo hacer”.

Naomi Osaka durante el partido que la enfrentó a la croata Antonia Ruzic. Fred Lee (Getty Images)

En The Guardian también habló sobre la maternidad como un elemento transformador en su vida. Ser madre “me obligó a ver la vida de otra manera. Sé que mucha gente probablemente pensó que me retiraría en un año, pero lo único que hizo fue hacerme sentir mucho más agradecida por el deporte y, a su vez, hacerme darme cuenta de que hay muchas posibilidades fuera del tenis, aunque lo que quiera ahora sea jugar al tenis”.