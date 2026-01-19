Bloques de color, patrones retro y tejidos técnicos: la nueva hora del ‘après ski’
El frío polar puede ser sinónimo de tendencia si nos inspiramos en esa pasarela improvisada que surge tras un día en la pista
A la hora de hacer frente a uno de los inviernos más fríos en el recuerdo colectivo –y con casi todas las estaciones de esquí ya en funcionamiento–, abrazar la moda après ski se convierte en una sabia decisión. Esa pasarela improvisada que surge tras un día en la pista inspira un estilo único ante la bajada del termómetro en la ciudad, con prendas de exterior y accesorios que no escatiman en tendencia y funcionalidad.
Tanto si planeamos subir a la cumbre las próximas semanas a como si no, un aluvión de propuestas refugiadas en tejidos técnicos y materiales ‘achuchables’ como el pelo sintético se alían con patrones sacados de la ropa de esquiar, con guiños al furor que vivió este deporte en los años setenta y ochenta en forma de rayas verticales y estrellas.
Junto a una dosis generosa de color, lo artesanal también juega sus cartas con jerseys de macramé y leggings de punto, mientras el acolchado y los estampados alpinos (Stella McCartney) subliman este uniforme calentito para enfundarse en el bar del hotel tras una jornada de frío polar.
Ese efecto de ‘mono quitado’ en cuanto pisas el refugio entusiasma a la pasarela, con Elie Saab o Acne Studios a la cabeza. Ambas casas de moda defienden el accesorio invernal por encima de todo, en un look reducido a maxigorros de pelo, bufandas de plumón y ropa interior térmica. Esa sensación única de sentirse calentita y resguardada cuando miras por la ventana nevar.
1. Leggings con lana de merino, de Zara
2. Jersey de cuello alto, de Perfect Moment
3. Chaqueta de plumón, de Lacoste
4. Gafas máscara de sol Wave, de Loewe
5. Chaleco acolchado de poliéster Reciclado, de Marc O’Polo x Function
6. Botines Icon de forro polar, de Moon Boot
7. Chaquetón de nylon con piel eco dove, de Blauer
8. Pasamontañas Sud, de Soeur
9. Pantalón Strive, de Goldberg
10. Bufanda Puffer, de Verb to do
11. Jersey de macramé Candela, de Thinking Mu
12. Mitones térmicos, de Samsøe Samsøe
13. Botas après ski, de Hunter
14. Jersey con logo Luca, de The Tiny Big Sister
15. Peto de esquí, de Brownie
16. Chaqueta Clarity, de Celia B
17. Cortavientos Lac Oh, de Ellesse
18. Top acanalado, de Fusalp
19. Bota impermeable MetroPeak, de UGG
20. Gorro efecto pelo, de Mango
21. Camiseta Unisex, de Hysteresis
22. Cuello de canalé, Sacai x Carhartt WIP
23. Top térmico Refina, de The North Face x SKIMS
24. Jersey de borreguillo, de Oysho
25. Orejeras de efecto pelo, de Pull&Bear
26. Abrigo acolchado de plumón Marina, de Guess
