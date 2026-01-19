Ir al contenido
Bloques de color, patrones retro y tejidos técnicos: la nueva hora del ‘après ski’

El frío polar puede ser sinónimo de tendencia si nos inspiramos en esa pasarela improvisada que surge tras un día en la pista

Victoria Zárate
Victoria Zárate
A la hora de hacer frente a uno de los inviernos más fríos en el recuerdo colectivo –y con casi todas las estaciones de esquí ya en funcionamiento–, abrazar la moda après ski se convierte en una sabia decisión. Esa pasarela improvisada que surge tras un día en la pista inspira un estilo único ante la bajada del termómetro en la ciudad, con prendas de exterior y accesorios que no escatiman en tendencia y funcionalidad.

Tanto si planeamos subir a la cumbre las próximas semanas a como si no, un aluvión de propuestas refugiadas en tejidos técnicos y materiales ‘achuchables’ como el pelo sintético se alían con patrones sacados de la ropa de esquiar, con guiños al furor que vivió este deporte en los años setenta y ochenta en forma de rayas verticales y estrellas.

Junto a una dosis generosa de color, lo artesanal también juega sus cartas con jerseys de macramé y leggings de punto, mientras el acolchado y los estampados alpinos (Stella McCartney) subliman este uniforme calentito para enfundarse en el bar del hotel tras una jornada de frío polar.

Ese efecto de ‘mono quitado’ en cuanto pisas el refugio entusiasma a la pasarela, con Elie Saab o Acne Studios a la cabeza. Ambas casas de moda defienden el accesorio invernal por encima de todo, en un look reducido a maxigorros de pelo, bufandas de plumón y ropa interior térmica. Esa sensación única de sentirse calentita y resguardada cuando miras por la ventana nevar.

1. Leggings con lana de merino, de Zara

COMPRA (39,95 EUROS)

2. Jersey de cuello alto, de Perfect Moment

COMPRA EN MYTHERESA (395 EUROS)

3. Chaqueta de plumón, de Lacoste

COMPRA (295 EUROS)

4. Gafas máscara de sol Wave, de Loewe

COMPRA (430 EUROS)

5. Chaleco acolchado de poliéster Reciclado, de Marc O’Polo x Function

COMPRA (89,95 EUROS)

6. Botines Icon de forro polar, de Moon Boot

COMPRA (285 EUROS)

7. Chaquetón de nylon con piel eco dove, de Blauer

COMPRA (300 EUROS)

8. Pasamontañas Sud, de Soeur

COMPRA (88 EUROS)

9. Pantalón Strive, de Goldberg

COMPRA (189 EUROS)

10. Bufanda Puffer, de Verb to do

COMPRA (59 EUROS)

11. Jersey de macramé Candela, de Thinking Mu

COMPRA (109,90 EUROS)

12. Mitones térmicos, de Samsøe Samsøe

COMPRA (55 EUROS)

13. Botas après ski, de Hunter

COMPRA EN EL CORTE INGLÉS (165 EUROS)

14. Jersey con logo Luca, de The Tiny Big Sister

COMPRA (99 EUROS)

15. Peto de esquí, de Brownie

COMPRA (189 EUROS)

16. Chaqueta Clarity, de Celia B

COMPRA (220 EUROS)

17. Cortavientos Lac Oh, de Ellesse

COMPRA EN ZALANDO (85 EUROS)

18. Top acanalado, de Fusalp

COMPRA EN MYTHERESA (390 EUROS)

19. Bota impermeable MetroPeak, de UGG

COMPRA (319,95 EUROS)

20. Gorro efecto pelo, de Mango

COMPRA (22,99 EUROS)

21. Camiseta Unisex, de Hysteresis

COMPRA EN EL CORTE INGLÉS (26,99 EUROS)

22. Cuello de canalé, Sacai x Carhartt WIP

COMPRA (200 EUROS)

23. Top térmico Refina, de The North Face x SKIMS

COMPRA (90 EUROS)

24. Jersey de borreguillo, de Oysho

COMPRA (45,99 EUROS)

25. Orejeras de efecto pelo, de Pull&Bear

COMPRA (9,99 EUROS)

26. Abrigo acolchado de plumón Marina, de Guess

COMPRA (320 EUROS)

Victoria Zárate
Victoria Zárate
Periodista vinculada a EL PAÍS desde 2016. Coordinó la web de Tentaciones y su sección de moda y estilo de vida hasta su cierre en 2018. Ahora colabora en Icon, Icon Design, S Moda y El Viajero. Trabajó en Glamour, Forbes y Tendencias y ha escrito en CN Traveler, AD, Harper's Bazaar, V Magazine (USA) o The New York Times T Magazine Spain.
