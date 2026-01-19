Bloques de color, patrones retro y tejidos técnicos: la nueva hora del ‘après ski’

El frío polar puede ser sinónimo de tendencia si nos inspiramos en esa pasarela improvisada que surge tras un día en la pista

A la hora de hacer frente a uno de los inviernos más fríos en el recuerdo colectivo –y con casi todas las estaciones de esquí ya en funcionamiento–, abrazar la moda après ski se convierte en una sabia decisión. Esa pasarela improvisada que surge tras un día en la pista inspira un estilo único ante la bajada del termómetro en la ciudad, con prendas de exterior y accesorios que no escatiman en tendencia y funcionalidad.

Tanto si planeamos subir a la cumbre las próximas semanas a como si no, un aluvión de propuestas refugiadas en tejidos técnicos y materiales ‘achuchables’ como el pelo sintético se alían con patrones sacados de la ropa de esquiar, con guiños al furor que vivió este deporte en los años setenta y ochenta en forma de rayas verticales y estrellas.

Propuesta de Stella McCartney para Otoño 26.

Junto a una dosis generosa de color, lo artesanal también juega sus cartas con jerseys de macramé y leggings de punto, mientras el acolchado y los estampados alpinos (Stella McCartney) subliman este uniforme calentito para enfundarse en el bar del hotel tras una jornada de frío polar.

Propuesta OI 26 de Acne Studios. umberto fratini

Ese efecto de ‘mono quitado’ en cuanto pisas el refugio entusiasma a la pasarela, con Elie Saab o Acne Studios a la cabeza. Ambas casas de moda defienden el accesorio invernal por encima de todo, en un look reducido a maxigorros de pelo, bufandas de plumón y ropa interior térmica. Esa sensación única de sentirse calentita y resguardada cuando miras por la ventana nevar.

1. Leggings con lana de merino, de Zara

2. Jersey de cuello alto, de Perfect Moment

3. Chaqueta de plumón, de Lacoste

4. Gafas máscara de sol Wave, de Loewe

5. Chaleco acolchado de poliéster Reciclado, de Marc O’Polo x Function

6. Botines Icon de forro polar, de Moon Boot

7. Chaquetón de nylon con piel eco dove, de Blauer

8. Pasamontañas Sud, de Soeur

9. Pantalón Strive, de Goldberg

10. Bufanda Puffer, de Verb to do

11. Jersey de macramé Candela, de Thinking Mu

12. Mitones térmicos, de Samsøe Samsøe

Henrik Becker Nielsen

13. Botas après ski, de Hunter

14. Jersey con logo Luca, de The Tiny Big Sister

15. Peto de esquí, de Brownie

16. Chaqueta Clarity, de Celia B

FotograficaOviedo

17. Cortavientos Lac Oh, de Ellesse

creme creative

18. Top acanalado, de Fusalp

19. Bota impermeable MetroPeak, de UGG

20. Gorro efecto pelo, de Mango

21. Camiseta Unisex, de Hysteresis

22. Cuello de canalé, Sacai x Carhartt WIP

23. Top térmico Refina, de The North Face x SKIMS

24. Jersey de borreguillo, de Oysho

25. Orejeras de efecto pelo, de Pull&Bear

26. Abrigo acolchado de plumón Marina, de Guess