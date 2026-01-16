Valerie Messika, un talento natural para la joyería
Depositaria de un altísimo conocimiento en joyería, Valerie Messika es además una máquina de iconos
En una ocasión Valerie Messika pronunció una frase que se ha convertido casi en un eslogan de la firma que fundó hace ya 20 años: “Mis piezas no están creadas para permanecer en una caja fuerte”.
Acostumbrada a manejarse con naturalidad entre joyas, ya que su padre es Andre Messika, famoso comerciante de diamantes desde 1972, esta visionaria no comprende otra forma de vivir su oficio que simplemente viviéndolo. Por eso no es extraño que una de sus colecciones más audaces hasta la fecha, Terres distinct, presentada el pasado septiembre en la Semana de la Moda de París, nazca de un viaje a Namibia.
Toda belleza es susceptible de ser una fuente de inspiración que puede incorporar con naturalidad a su trabajo, y lo último que ha hecho es su traducción de todo lo que encontró inolvidable del país africano al lenguaje que mejor conoce.
La colección, que conmemora el 20 aniversario de la marca, incorpora elementos como las dunas del desierto, las rayas de las cebras y el poder de los leones, utilizando gemas de colores y diamantes para capturar la belleza salvaje y los contrastes de la región.
La majestuosidad de la vida salvaje está representada a través de motivos que evocan la elegancia del guepardo y la fuerza del león, utilizando oro cepillado y piedras preciosas para crear diseños atrevidos. Por primera vez, la marca utiliza gemas de color para capturar la esencia de Namibia, incluyendo zafiros azules en el cielo, favoritas para la vegetación, espinelas rojas y negras, y ónix para las rayas de la cebra. Porque si en algo es especialista Valerie Messika es en crear golpes de efectos que funcionan: de hecho, viendo cómo los diamantes se deslizaban entre los dedos de su padre cuando aún ella solo era una aprendiz, se le ocurrió crear Move, su colección más icónica (en la que tres diamantes se mueven libremente) hasta hoy. "
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.