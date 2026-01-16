Valerie Messika, un talento natural para la joyería

Collar Zebra Mnyama. La fuerza de los opuestos genera una tensión perfecta. El ónice y los diamantes talla baguette componen un ritmo escultural de precisión gráfica. En el centro, dos diamantes talla cadillac consolidan una creación arquitectónica inspirada en el habitante blanco y negro de la sabana.

En una ocasión Valerie Messika pronunció una frase que se ha convertido casi en un eslogan de la firma que fundó hace ya 20 años: “Mis piezas no están creadas para permanecer en una caja fuerte”.

Valérie Messika, fundadora y directora creativa de la firma. Stephane Feugere / Cortesía de Messika

Acostumbrada a manejarse con naturalidad entre joyas, ya que su padre es Andre Messika, famoso comerciante de diamantes desde 1972, esta visionaria no comprende otra forma de vivir su oficio que simplemente viviéndolo. Por eso no es extraño que una de sus colecciones más audaces hasta la fecha, Terres distinct, presentada el pasado septiembre en la Semana de la Moda de París, nazca de un viaje a Namibia.

Huijia Chen luce el collar Mille Feux en oro blanco, granates tsavoritas y diamantes durante el desfile. Giovanni Giannoni / CORTESÍA DE MESSIKA

Toda belleza es susceptible de ser una fuente de inspiración que puede incorporar con naturalidad a su trabajo, y lo último que ha hecho es su traducción de todo lo que encontró inolvidable del país africano al lenguaje que mejor conoce.

La colección, que conmemora el 20 aniversario de la marca, incorpora elementos como las dunas del desierto, las rayas de las cebras y el poder de los leones, utilizando gemas de colores y diamantes para capturar la belleza salvaje y los contrastes de la región.

Una de las imágenes tomadas en Namibia. "Es el instinto el que me ha guiado hasta aquí. Namibia me ha revelado la belleza que nace del contraste: el brillo frente al color, el poder frente a la delicadeza. Este capítulo se atreve con nuevos tonos, pero sigue albergando en su núcleo la luz de Messika", cuenta Valérie Messika. Yoann & Marco / Cortesía de Messika

La majestuosidad de la vida salvaje está representada a través de motivos que evocan la elegancia del guepardo y la fuerza del león, utilizando oro cepillado y piedras preciosas para crear diseños atrevidos. Por primera vez, la marca utiliza gemas de color para capturar la esencia de Namibia, incluyendo zafiros azules en el cielo, favoritas para la vegetación, espinelas rojas y negras, y ónix para las rayas de la cebra. Porque si en algo es especialista Valerie Messika es en crear golpes de efectos que funcionan: de hecho, viendo cómo los diamantes se deslizaban entre los dedos de su padre cuando aún ella solo era una aprendiz, se le ocurrió crear Move, su colección más icónica (en la que tres diamantes se mueven libremente) hasta hoy. "