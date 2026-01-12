Transparencias estratégicas y flores: el espectacular Givenchy de Jennifer Lawrence en los Globos de Oro

Jennifer Lawrence a su llegada a la alfombra roja de los Globos de Oro.

La actriz nominada por su papel en ‘Die My Love’ lució una creación de Sarah Burton para Givenchy

Jennifer Lawrence (Kentucky, 35 años) sorprendió en la alfombra roja de esta edición de los Globos de Oro con un look diseñado por Sarah Burton para Givenchy. Se trata de un vestido de gasa transparente con unos bordados de flores de colores estratégicamente repartidos por toda la pieza. Un look que convenció en una alfombra roja donde se tomaron muy pocos riesgos y donde predominaron el color negro y las siluetas sobrias.

Jennifer Lawrence, con vestido de Givenchy. Christina House (Los Angeles Times via Getty Imag)

La actriz acudió a la gala de los Globos de Oro nominada por su trabajo en Die, my love, una adaptación de la novela Matate, amor (2012), de Ariana Harwicz, que trata sobre una madre primeriza que desarrolla depresión posparto y entra en psicosis.

Sarah Burton, directora creativa de Givenchy, creó este vestido a medida para la actriz. Christina House (Los Angeles Times via Getty Imag)

Los bordados del vestido que lució Lawrence dan buena cuenta de la apuesta de Sarah Burton por la artesanía y la excelencia de los pequeños detalles. La creadora aterrizó en Givenchy en septiembre de 2024, después de haber pasado casi toda su carrera en Alexander McQueen, firma a la que entró trabajar nada más finalizar sus estudios de diseño. Tras el fallecimiento de su diseñador en 2010, el grupo Kering, al que pertenece la enseña, tomó la sabia decisión de ascenderla convirtiéndose así en una de las poquísimas mujeres al mando de una gran marca de lujo. Tras su paso por McQueen, Burton llegó a Givenchy poniendo en práctica su pasión por las siluetas elaboradas, los detalles y su visión para leer lo que buscan las mujeres cuando se visten.

Los bordados del vestido juegan con las transparencias estratégicamente repartidos por el vestido. Frazer Harrison (WireImage)

El diseño que creó para Jennifer Lawrence contaba con unas mangas, también bordadas, que la actriz se quitó en algunos momentos de la alfombra roja y la gala. Y el complemento final es el bolso en el mismo tono y siguiendo el estampado floral que protagoniza todo el look.

Detalles de las mangas y el bolso de Givenchy. Christopher Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)

La actriz no quiso recargar el estilismo con su apuesta de belleza y lució la melena suelta y natural, la tendencia de cabello más vista en esta alfombra roja. El maquillaje también natural para que todo el protagonismo quedara a disposición del vestido, uno de los más aplaudidos de la noche.

Jennifer Lawrence, con el 'look' completo de Givenchy. Jesse Grant/2026GG (Penske Media via Getty Images)

Este look de Jennifer Lawrence ha recordado a uno de los vestidos más memorables de la historia de la alfombra roja de los Oscar: el que llevó Halle Berry en el 2002 para recoger su estatuilla por su interpretación en Monster’s Ball. El de Berry era una creación de Elie Saab, que disparó la popularidad del diseñador en todo el mundo, y también contaba con bordados de flores estratégicamente colocados por la parte superior de un vestido inolvidable.