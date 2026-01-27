Exosomas: qué son exactamente y por qué la cosmética habla tanto de ellos

Prometen rejuvenecer la piel y se han colado en cremas, sérums y clínicas estéticas. Los que los defienden hablan de ellos como la panacea, pero dermatólogos y expertos en cosmética analizan su eficacia y sus límites

Si 2021 fue el año de la niacinamida; 2024, el del retinol —cuyo uso fue regulado por una nueva normativa europea—, y 2025, el de los péptidos. 2026 parece que será la temporada de los exosomas. En los últimos meses hemos oído hablar mucho de estas pequeñas vesículas, que además protagonizan muchos lanzamientos cosméticos. “Los exosomas funcionan como mensajeros celulares; es decir, transportan moléculas de una célula a otra, como proteínas, lípidos, ARN... Gracias a ello las células se pueden comunicar, mejorando procesos de inflamación, reparación de tejidos o mejorando el sistema inmunitario”, explica el doctor Carlos Gómez Zanabria, especialista en medicina estética. Pero ¿son los exosomas tan revolucionarios como los pintan? Arturo Álvarez-Bautista, químico y doctor en Nanomedicina y fundador de la marca Arturo Alba, lo tiene claro: “Como siempre que aparece una tecnología potente, hay marcas que trabajan con rigor y marcas que trabajan con prisas. Los exosomas son extremadamente interesantes, pero requieren procesos complejos: obtención adecuada, estabilización, purificación y un vehículo que los respete. Eso es ciencia”.

Ana Revuelta, médico aeronáutico, médico estético, farmacéutica, nutricionista y directora médica de las clínicas que llevan su nombre y de Renare Farma Clinic, apostilla: “Hay más de 200 ensayos clínicos con vesículas extracelulares en marcha, pero solo una minoría enfocados en piel y estética (rejuvenecimiento, láser, pelo, melasma)”. Con los exosomas ocurre como con los primeros años del retinol: “Mucha promesa, buenos datos… pero se necesita ajustar la dosis, las formulaciones y las expectativas. Siendo prudente diría que en cinco o diez años sabremos de verdad si los exosomas son un cambio de paradigma o un coadyuvante más dentro del arsenal regenerativo”.

Mientras esperamos la consolidación de los exosomas, dermatólogos y expertos en la materia resuelven todas las dudas que se ciernen sobre estos (no tan nuevos) ingredientes cosméticos, cuyo funcionamiento, según la doctora Revuelta, podría asemejarse al de los “péptidos inteligentes + postbióticos: ingredientes que modulan la comunicación celular y la función barrera, aunque sin la potencia transformadora de un retinoide bien usado”.

¿Qué son los exosomas?

“Los exosomas se descubrieron en los años ochenta y se calificaron como algo irrelevante —pura “basura celular”— hasta que la biología molecular nos obligó a admitir que aquella “basura” tenía más impacto que muchos factores de crecimiento juntos. Ahora, hablamos tanto de ellos porque representan un nuevo lenguaje celular: no empujan a la piel, la instruyen. Y cuando un ingrediente es capaz de cambiar el comportamiento de una célula, la cosmética y la medicina estética escuchan con atención”, afirma Álvarez-Bautista.

Tipos de exosomas

En Europa se emplean principalmente tres tipos de vesículas extracelulares con función similar a los exosomas tradicionales, cada una con un origen distinto y con diferente nivel de madurez tecnológica y regulatoria. Carlos Morales Raya, dermatólogo, experto en estética, acné y láser, fundador de Raya Cosmética y director médico de las clínicas que llevan su nombre, explica cada uno de ellos:

1) Vesículas extracelulares de cultivos vegetales

“Aunque a menudo se los denomina ‘exosomas vegetales’, son vesículas extracelulares obtenidas a partir de cultivos celulares de plantas. Las más utilizadas son: aloe vera, té verde, uva, algas, centella asiática y cúrcuma. Estas vesículas vegetales transportan antioxidantes, polifenoles y moléculas bioactivas con capacidad calmante y reparadora. La extracción y sobre todo la purificación son esenciales para que el producto final sea estable, seguro y funcional, evitando residuos celulares o compuestos que puedan irritar la piel”.

Enrique Niza González, doctor en Química y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCML), añade: “Los exosomas derivados de plantas sí que han demostrado una ausencia de toxicidad, buena biocompatibilidad y baja inmunogenicidad. Y es que, dependiendo del origen y la aplicación, los exosomas tendrán un resultado u otro; son tan heterogéneos como la vida misma”.

2) Vesículas extracelulares de cultivos celulares de origen animal (no humano)

“Estos productos proceden de células animales cultivadas en laboratorio. Pueden proceder de células derivadas de pez o salmón o cultivos de tejidos animales no humanos. Son productos más complejos desde el punto de vista biológico, esto implica que la purificación debe ser extremadamente rigurosa para eliminar proteínas potencialmente alergénicas o cualquier elemento que pueda desencadenar reacciones adversas”.

En Europa su uso está regulado:

Solo pueden utilizarse de forma tópica.

Nunca se pueden inyectar.

Deben contar con un sistema de trazabilidad completo.

3) Exosomas autólogos obtenidos de la sangre del paciente

“En este caso, las vesículas extracelulares se obtienen directamente de la sangre del propio paciente. Se aíslan mediante técnicas centrífugas y procedimientos físicos que separan la fracción rica en vesículas. Su uso hoy es prácticamente anecdótico, más propio de investigación que de la práctica habitual. Aun así, cabe señalar que, si algún día existiera un formato inyectable permitido en Europa, sólo podría proceder de este tipo de exosomas autólogos obtenidos de la propia sangre del paciente”.

¿Qué dice la regulación europea?

-Los exosomas de origen humano están completamente prohibidos fuera de ensayos clínicos regulados.

-No existe ningún exosoma inyectable autorizado.

-Solo está permitido el uso tópico.

-Es imprescindible solicitar el número de lote y la documentación técnica para garantizar trazabilidad, pureza y seguridad del producto.

Eficacia y resultados

“En cosmética, su función es sutil pero muy valiosa: ayudan a que la piel se comporte de manera más eficiente, reducen el ‘ruido inflamatorio de fondo’ y favorecen una epidermis más equilibrada, más luminosa y con mejor función barrera. No generan fuegos artificiales: generan orden biológico, que es bastante más útil”, asegura Arturo Álvarez-Bautista.

Ana Revuelta puntualiza: “Las revisiones científicas dicen que los exosomas tienen potencial como ingredientes cosméticos, pero faltan ensayos grandes, hay mucha variabilidad entre productos y no existe todavía un estándar para medir su potencia real. Resumiendo: la ciencia va claramente a favor, pero va por detrás del marketing”.

¿Cuáles son los resultados ‘reales’ de la cosmética con exosomas hoy? “Mejor hidratación, algo de mejora en textura y luminosidad, piel menos reactiva gracias al efecto antiinflamatorio y quizás apoyo en recuperación post-tratamiento”.

¿Cómo se usan los exosomas en medicina estética?

“Funcionan especialmente bien aplicados sobre piel tratada con técnicas que aumentan la permeabilidad (microneedling, láseres suaves, radiofrecuencia fraccionada), porque el tejido queda más receptivo a esos mensajeros biológicos”, cuenta Álvarez-Bautista.

Morales Raya añade: “Estos tratamientos generan microcanales en la piel, facilitando que las vesículas alcancen las capas donde pueden modular la respuesta inflamatoria y apoyar la regeneración de los tejidos”.

¿Cómo identificar un ‘buen’ cosmético con exosomas?

“Ahora mismo, en el segmento de cosmética de consumo, hay más marketing que evidencia clínica. La mayor parte de los beneficios que nota el usuario (más hidratación, piel más jugosa) se deben probablemente a ingredientes acompañantes clásicos (ácido hialurónico, péptidos, niacinamida, ceramidas…) más que al efecto puro de los exosomas”, advierte Ana Revuelta, que recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de elegir un cosmético con exosomas:

1) Transparencia de la marca: que declare el origen (p.ej. exosomas derivados de Lactobacillus, vesículas extracelulares de plantas…). Debe explicarse también el proceso de obtención y estabilización, ya que los exosomas son muy delicados.

2) Contexto de uso: tiene más sentido si la marca lo plantea como coadyuvante tras procedimientos o para piel sensibilizada, que como ‘crema milagrosa’ que lo hace todo.

3) Sobre la cantidad necesaria de exosomas, Rosa del Río, dermatóloga responsable de la Unidad de Estética Facial de Grupo Pedro Jaén, añade: “En el caso de los cosméticos, la concentración debe de ser entre 0,001% y 0,1%. Estos compuestos han de estar íntegros; no en fragmentos, debe ser apto para pieles sensibles”.

El doctor Niza González concluye: “Lo más efectivo es consultar el dossier del producto y ver si los resultados que han obtenido con un alto número de usuarios presentan unos efectos positivos acompañados de una buena estadística. Los resultados positivos que podemos esperar son los siguientes: estimulación del colágeno y elastina, aceleración de la reparación de la piel, reducción de las arrugas, tono más unificado y reducción de la inflamación”.

Presente y futuro de los exosomas

“En el presente vemos un uso creciente, aunque aún experimental. Sin duda, este 2026 habrá innovaciones en el área de medicina regenerativa. En cuanto al futuro cercano, se necesita más regulación y estudios”, afirma Myriam Yébenes, CEO de Maribel Yébenes. Álvarez-Bautista añade: “Los exosomas no son una moda recién nacida. Llevan décadas estudiándose en biología celular, oncología, inmunología y medicina regenerativa. Lo que está llegando ahora a cosmética y estética no es una ocurrencia, sino la aplicación práctica de años de investigación acerca de cómo las células se comunican y reparan. En aproximadamente cinco años tendremos un panorama aún más claro, más afinado y específico, pero la dirección ya está marcada: los exosomas han venido para quedarse”.

Mientras tanto, tal y como apunta la doctora Revuelta, la clave está en usar los exosomas con criterio, exigir transparencia y evidencia. Rosa del Río concluye: “Los exosomas podrían marcar un cambio de paradigma en el tratamiento de la piel, pero su consolidación definitiva pasa por resolver ciertas cuestiones. La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) sostiene que se necesitan más estudios clínicos controlados en humanos, ya que muchos de los hallazgos provienen de estudios en animales y cultivos celulares, con muestras reducidas y metodologías muy heterogéneas”.

Cuatro propuestas cosméticas con exosomas:

Exo Glow, de Sepai.

Exo Glow, de Sepai. Sérum con exosomas veganos que proceden de las células madre de la vid. Imita los efectos en las células que se producen a través de un protocolo de ayuno intermitente, promoviendo la longevidad celular y con efecto tensor a corto y medio plazo.

Exosome Rejuvenating Serum, de Montibello.

Exosome Rejuvenating Serum, de Montibello. Combina exosomas de centella asiática, conocida por su eficacia reparadora, con polinucleótidos, provitamina B5, extractos botánicos y ácido hialurónico.

Exogen de Santamarina Cosmetics. Cedida por la firma

Exogen de Santamarina Cosmetics. Con exosomas naturales de células madre de centella reversa, péptidos, ectoína, ceramidas y ácido hialurónico. Refuerza la barrera cutánea e hidrata de manera profunda y duradera. Además, mejora la textura, reduce las arrugas y aumenta la luminosidad.

Lifting Serum, de BABÉ.

Lifting Serum, de BABÉ. Con un 1% de phytoexosomes; esto es, microvesículas biológicas que modulan la comunicación celular, aceleran la regeneración y mejoran la arquitectura cutánea. Contiene también ácido hialurónico y multipéptidos.