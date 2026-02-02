‘Riure caníbal’: Ayuso, Le Pen, Meloni i la colla pessigolla
En l’obra del col·lectiu Las Huecas s’hi donen la mà el metaclown i la comèdia física, el teatre visual i la farsa d’Els Joglars, la modernitat de les arts vives i l’escatologia típicament catalana
L’art de la comèdia ha estat usurpat pels polítics populistes. Només cal veure les declaracions de Donald Trump o Javier Milei per constatar que els pallassos tenen competència als parlaments de mig món. El col·lectiu català Las Huecas aplega quatre polítiques d’ultradreta i, com Luis Buñuel a El ángel exterminador, les tanca en una habitació. És tot com un acudit (una alemanya, una italiana, una francesa i una espanyola), però ens trobem en el terreny del posthumor. El metaclown i la comèdia física, el teatre visual i la farsa d’Els Joglars, la cosa moderna de les arts vives i l’escatologia típicament catalana es donen la mà a Riure caníbal.
En l’estrena al CDN l’obra va enfurismar alguns espectadors, que van abandonar la sala amb grans escarafalls. A Catalunya estem més acostumats a la performativitat política, i Sílvia Orriols podria aparèixer perfectament com a estrella convidada (as herself) a qualsevol de les funcions del Lliure. Las Huecas (Júlia Barbany, Núria Corominas i Andrea Pellejero) han tingut l’encert d’ajuntar-se amb dues actrius de la talla de Sofia Asencio i Judit Martín: la unió de les noves dramatúrgies amb l’art del pallasso. El vestuari d’Oriol Corral i la caracterització de Núria Isern (perruques de fantasia) converteixen les quatre intèrprets en polítiques universals: del vestit jaqueta d’Angela Merkel al to de ros de Marine Le Pen, tot és disfressa. Tot és performance.
Com acostuma a passar amb els espectacles d’aquest col·lectiu, hi ha algunes idees bones que s’acaben desaprofitant. L’entrada en escena de les polítiques, com un grup de criatures a l’escola bressol, és brillant, a més d’alguns trucs per ser una bona líder (cal tenir sempre alguna cosa a la mà). La funció s’acaba dilatant innecessàriament, jugant amb el malestar de l’espectador, i el sorprenent gir final (o la venjança de les neandertals) s’acaba desinflant. Valorem moltíssim –que no hi hagi dubte– que aquestes cinc dones s’ho hagin jugat tot a una carta. Malauradament, el resultat és tan estrany que acaba sent un espectacle molt difícil de recomanar. Però no passa res: les entrades per a totes les funcions ja estan esgotades. Això demostra el viratge de la nostra societat cap a l’extrema dreta?
Riure caníbal
Text i direcció: Col·lectius Las Huecas.
Intèrprets: Sofia Asencio, Júlia Barbany, Núria Corominas, Judit Martín i Andrea Pellejero.
Espai Lliure. Barcelona. Fins al 8 de febrer.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.