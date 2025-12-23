Mercè Ibarz conversarà sobre ‘Una noia a la ciutat’ en un club de lectura obert a tothom

El club de lectura engega la programació de 2026 amb Mercè Ibarz. Conversarà amb els lectors sobre Una noia a la ciutat (Anagrama), una exploració de la memòria íntima i de la Barcelona dels anys setanta, i un dels llibres de l’any 2025 segons els crítics de Quadern. La trobada tindrà lloc el dijous 15 de gener a les 19h., com sempre, a l’estudi Toresky. S’hi poden inscriure en aquest enllaç.

Mercè Ibarz (Saidí, 1954) és escriptora, crítica cultural, assagista i investigadora. En aquest llibre narra l’arribada a Barcelona des de la seva comarca agrícola per entrar a la universitat. L’agent provocador del llibre és la mort de L., l’home amb qui Mercè Ibarz ho va compartir tot d’ençà que el va conèixer poc després d’arribar a la ciutat. De la seva biografia, però, només ens n’arriben segments enmig del clima de finals de la dictadura, la politització estudiantil, la contracultura feminista i l’amor lliure, els inicis professionals en la premsa en uns temps turbulents de canvi, i els ciments d’una sòlida vocació literària. Segons Ponç Puigdevall, a Una noia a la ciutatel component real de les circumstàncies històriques, polítiques, socials i professionals són d’una veracitat infal·lible.

El club de lectura de Quadern, conduït per Carlota Rubio, és un espai de trobada mensual entre lectors i escriptors, gratuït i obert a tothom. Trobareu sempre tota la informació, cròniques i vídeos amb recomanacions a la secció ‘Club de lectura’. Si teniu qualsevol dubte, podeu escriure a l’adreça de correu quadern@elpais.es.