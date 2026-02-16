TV3 obre un expedient a Xavi Valls pels seus comentaris sobre el ‘Fanzone’
La direcció investiga si el periodista de l’‘Onze’ va vulnerar el llibre d’estil després d’ironitzar sobre el programa presentat per Gerard Romero
Continua la polèmica a 3Cat pel xoc entre Onze i Fanzone, els dos formats esportius que comparteixen franja en la cadena pública. La direcció ha obert un expedient informatiu al presentador Xavier Valls després de les seves crítiques públiques pel retard horari d’Onze, causat per l’estrena del nou programa conduït per Gerard Romero.
El passat 8 de gener es va estrenar Fanzone, una producció externa presentada per Gerard Romero a les 22.45h. i que s’emet des del teatre del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei. No obstant això, aquesta novetat en la programació va suposar el retard del late-night de Valls a les 23:45h. Aquesta decisió no va agradar i el presentador català no va trigar a mostrar el seu desacord públicament.
En una de les últimes emissions, concretament la del 22 de gener, Valls va aparèixer amb una gorra groga amb el lema Fan Onze, una picada d’ullet evident a l’altre programa, ja que, sempre que apareix en pantalla, Romero també porta una gorra. El presentador va començar el programa afirmant que “ara comença el batega de veritat, l’espectacle, el joc de llums, les bufandes, les majorettes...”, alhora que escenificava la famosa haka que caracteritza el presentador del Fanzone. A banda d’aquesta paròdia, el periodista va difondre a les seves xarxes socials un retrat des de la redacció d’esports, amb la gorra posada i el missatge: “Recordeu que avui, després del Fanzone fan l’Onze! Us esperem a les 23:45h. amb una tertúlia explosiva!”.
🔛 COMENÇA L'ONZE!#OnzeE3— Onze (@OnzeTv3) January 22, 2026
▶️ https://t.co/KZputUJy2H pic.twitter.com/EqRgxSah6d
Ara, unes setmanes més tard, la direcció de TV3 ha iniciat un procediment intern per investigar l’actuació de Xavi Valls amb l’objectiu d’aclarir si ha vulnerat el llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. De moment, però, no s’aplicaran mesures disciplinàries al presentador.
L’última comunicació entre la Direcció i el periodista va ser divendres passat i s’espera que el següent pas en aquest procés sigui una citació entre les dues parts. Des d’Onze s’ha desmentit que aquest conflicte sigui una guerra entre Valls i Romero. Però la mateixa setmana que es va emetre aquest programa d’Onze, el Consell Professional d’Informatius i Esports de TV3 va llançar un comunicat on s’afirmava que “el programa Onze, completament consolidat i amb una audiència fidel i cada vegada més gran, ha estat bandejat, contraprogramat i, finalment, posposat gairebé fins a la mitjanit dels dijous. Tot plegat, en benefici de l’espai Fanzone, una producció externa que no ha estat molt rebuda ni pels teleespectadors ni per la crítica especialitzada. Considerem que la direcció de la televisió no ha respectat el criteri dels diferents caps d’Esports ni tampoc el treball dels seus professionals, amb la generació d’un conflicte perfectament evitable”.
Finalment, la direcció defensa que els professionals de TV3 tenen a disposició canals interns per expressar qualsevol discrepància. Per això, més enllà del desenllaç de l’expedient, l’episodi torna a situar en el focus el delicat equilibri entre la llibertat expressiva dels comunicadors i la disciplina corporativa dins de la televisió pública catalana, especialment en un moment de canvis estratègics en la seva programació.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.