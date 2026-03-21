Artesania ‘on fire’, a l’IVAM de València
L’exposició col·lectiva ‘A mig foc’ del museu d’art modern de València reivindica els oficis tradicionals des d’una perspectiva contemporània
Posaria el teu nom al bell mig de la casa, l’encendria com un foc, com uns feixos de sarments i de pinassa. Encendria el teu nom, l’encendria com un foc, com el foc de coure el pa”. Trepitges València i les paraules de Vicent Andrés Estellés comencen a brollar dels racons més insospitats de la memòria. Ningú ha retratat tan bé la quotidianitat com el poeta de Burjassot, convertint-la en un espill on pots reconèixer-te en la teva profunditat més fútil i també en la més animal.
Els versos d’Estellés dignifiquen els fets intranscendents que apedacen la nostra existència i també posen l’ull allà on ningú sol aturar-se a mirar. Hi penso mentre contemplo un quadre d’execució lenta, construït a pinzellades, capa a capa, que es plega i es tensa a la vegada gràcies a la incorporació de fils de cosir. És un paisatge d’una bellesa vibrant i enverdida, quasi irreal, que et convida a transitar-lo sense presses. També a vetllar-lo en silenci, tal com Estellés suggeria fer-ho al voltant del nom de la seva estimada.
A la sala de l’IVAM de València on s’exposa aquesta commovedora abstracció de Monica Jover regna la pausa. La seva obra dialoga amb altres de radicalment diferents però que comparteixen el mateix substrat: s’originen en processos manuals exigents que s’han transmès de generació en generació i que han ajudat a forjar memòria i territori. Des de llatar brins de pauma fins a fer pujar el fang des del torn. El silenci sepulcral que allí es respira un dissabte al migdia només el trenca el murmuri de la mateixa matèria: és el fil conductor d’A mig foc, una exposició col·lectiva que reivindica les artesanies tradicionals des de la pràctica contemporània. Ara ja no creixen als marges, invisibilitzades, ignorades. Ara ocupen orgulloses el bell mig de la sala d’un museu d’art modern. I els seus noms —i els dels artistes que les han parit i les comunitats d’artesanes que hi han col·laborat— s’encenen com si fossin pires. Des de l’apoteòsica escultura d’espart d’Ana Laura Aláez, que dona la benvinguda als visitants, fins a un parell de sandàlies de ceràmica de Cecilia Jurado Chueca, inspirades en un calçat preincaic.
Entre aquests dos extrems, A mig foc cal degustar-la a foc lent. Darrere de cada obra hi ha històries vinculades tant a les persones com als territoris que aquestes habiten. Prenent 260 rajoles sense coure abandonades des de feia dècades en una fàbrica ceramista de Castelló, Javier Bravo de Rueda les ha fornejat per activar una evocadora arqueologia del residu, mentre que Noemi Iglesias Barrios ha usat un pigment de cobalt extret de mòbils en desús per a les seves flors de porcellana blaves. I així com Adriana Meunié segueix aprofitant les restes de llana de l’esquilada d’ovelles per teixir protopeces d’indumentària, Nuria Riaza incorpora motius brodats a peces de ceràmica sense esmaltar buscant la fusió de disciplines d’entrada antagòniques; Isabel Servera insufla vida a objectes de pauma i Pilar Albarracín s’alia amb una comunitat de cosidores per reivindicar que allò relegat a l’àmbit domèstic ara pren una dimensió pública i política.
Vist amb la perspectiva del pas de les setmanes, A mig foc desperta l’emoció genuïna d’aquella dansa indesxifrable que evocava el poeta. L’exposició s’estarà a València fins a mitjans de juny i després entrarà en mode itinerant: a l’estiu viatjarà fins a Es Baluard de Palma, a Mallorca; a la tardor s’instal·larà al CDNA d’Osca i, després, al Museu Terra de l’Espluga de Francolí, a Tarragona. Tot i que l’essència serà la mateixa, a cada ronda alguns artistes sortiran i altres romandran. Desconec què passarà amb Monica Jover, però sé que el proper 26 de març inaugurarà Velvet Revolution a la Galeria SELTZ de Barcelona. Tot un regal per descobrir com aquells fils que va començar a incorporar tímidament al seus llenços ara se n’escapen i es converteixen en instal·lacions que de ben segur continuaran avivant el foc dels nostres paisatges interiors.
A mig foc. IVAM València. Fins al 14 de juny
