Gil Pratsobrerroca: “Em fa respecte el segon llibre, però tinc barra”
L’autor d’'El joc del silenci’ va confessar que està vivint una cursa de novetats contínues arran de l’èxit del seu debut literari
Gil Pratsobrerroca (Vic, 1997) està immers en una cursa de novetats contínues, que el sorprenen a cada passa promocional que fa després de l’èxit sorprenent del seu debut literari, El joc del silenci (La Campana), que en sis mesos va per la desena edició. I encara li queda la gran festa publicitària de Sant Jordi, on es preveu que es passi el dia firmant i faci un pet comercial semblant al de Regina Rodríguez Sirvent, l’autora de Les calces al sol, que també va triomfar en aquesta editorial amb el mètode més vell de recomanacions: el boca-orella.
Aquest escriptor novell, que té la ma trencada a fer guions de televisió, s’ha inspirat en Joël Dicker, considerat el rei de la novel·la negra, per urdir un thriller psicològic ple de mentides que porten el lector per un trencaclosques de secrets amb un narrador omniscient que juga a contrariar-lo, dosificant la informació. “Volia fer un llibre que entretingués, generalista, que pogués arribar a gent que no està acostumada a llegir”, va reconèixer l’autor al club de lectura del Quadern, que va visitar dijous passat, acompanyat de públic nou.
Entre ells, una dona que havia sigut mare recentment va confessar que s’havia llegit la història en quatre dies, amb el biberó en una mà. Diversos lectors van coincidir en aquest poder xuclador de la novel·la, que alguns van llegir més com un guió d’una sèrie de misteri que no pas com una novel·la.
Pratsobrerroca va reconèixer que el cinema havia estat una gran inspiració i que sovint plantejava les trames com a escenes. “Pràcticament és un guió”, va admetre reforçant aquesta idea, que va nodrir mirant moltes pel·lícules de misteri per captar-ne la tensió cinematogràfica. De fet, ja l’han escrit 14 productores interessades a convertir-la en una pel·lícula o una sèrie.
Però a la pantalla no s’acaben els seus referents. També li va servir molt la lectura d’El dios de los bosques, de Liz Moore, una novel·la negra sobre la desaparició d’una noia amb la qual l’autora estatudinenca es va posicionar al capdamunt de les llistes de vendes al seu país.
El joc del silenci es traduirà properament a nou llengües, entre elles l’anglès, el francès, l’italià, el grec, el turc o el portuguès, mentre Pratsobrerroca ja està pensant en la segona novel·la. “Em fa respecte, però també tinc una mica de barra”, va etzibar l’autor osonenc, que ha deixat la seva feina de guionista a la televisió per dedicar-se plenament a escriure i seguir traient suc al gènere del suspens.
El Club del Quadern, de periodicitat mensual i conduït per Carlota Rubio, seguirà el proper 30 d’abril amb Núria Bosquet Molist de convidada, pel seu llibre Fam (Periscopi).
