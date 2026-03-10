Gil Pratsobrerroca conversará sobre ‘El joc del silenci’ en el club de lectura de Quadern

El encuentro será el jueves 19 de marzo, a las 19h, en el estudio Toresky, y es gratuito y abierto para todo el mundo

Gil Pratsobrerroca es uno de los nombres más repetidos últimamente en el sector editorial catalán. Es el autor de la novela El joc del silenci (La Campana), un thriller adictivo ambientado en un pueblo del Pirineo que hace meses que aparece en la lista de los más vendidos. Será el invitado del mes de marzo en el club de lectura de Quadern. El jueves 19, como siempre, a las 19h. los lectores que lo deseen podrán conversar con el autor sobre todos los temas y preguntas que surjan con la lectura. Se pueden inscribir en este enlace o enviando un correo a quadern@elpais.es con el asunto “Club Pratsobrerroca”.

El joc del silenci empieza con la desaparición de Valèria Costa, una niña de siete años. A partir de este planteamiento, sus padres se ven inmersos en una investigación que no deja de señalarlos directamente. Se trata de una novela con un ritmo frenético que pronto tendrá una adaptación audiovisual.

Gil Pratsobrerroca (Vic, 1997) es licenciado en Ciencias Políticas. Antes de dedicarse al oficio literario ha trabajado de guionista en El búnquer de Cataluña Radio y como cocreador y coguionista de las series de 3Cat El creador de influencers y El teorema del mico.

El club de lectura de Quadern, conducido por Carlota Rubio, es un encuentro mensual entre lectores y escritores, gratuito y abierto a todo el mundo. Encontrarán siempre toda la información, crónicas y videos con recomendaciones en la sección Club de lectura.