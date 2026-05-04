Detenidos tres menores en Palma por agredir sexualmente a una compañera de clase

La Policía Nacional ha detenido a tres chicos menores de 16 años como presuntos autores de un delito de agresión sexual a una compañera de clase. Los adolescentes fueron detenidos el pasado jueves por agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Baleares, que se hizo cargo de la investigación después de que la víctima denunciara los hechos acompañada por un familiar en la Jefatura Superior de Palma.

La agresión se produjo el pasado mes de marzo cuando, según la denuncia de la víctima, los tres menores pidieron a la chica ir a su casa para hablar al terminar las clases. La joven aceptó y los tres adolescentes se personaron en el domicilio. Mientras se encontraban todos juntos hablando en el salón de la vivienda, los tres chicos fueron a una de las habitaciones sin permiso de la víctima.

Cuando la joven se dirigió hacia la habitación para intentar que los tres chicos salieran, ellos le cogieron del brazo y, mientras dos de ellos la sujetaban, el tercero se puso encima y la agredió sexualmente. Otro de los adolescentes que le estaba intentando retener para evitar que se fuera también le realizó tocamientos.

En un momento dado, la menor logró soltarse de ellos y se marchó de la habitación en estado de shock. Según han informado desde la Policía Nacional, semanas después de lo ocurrido, la menor comunicó el suceso al personal de su colegio y posteriormente acudió a denunciar los hechos a la Jefatura Superior de Palma acompañada de un familiar.

Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer de la Policía se hizo cargo de la investigación. Tras realizar varias pesquisas, el pasado jueves detuvieron finalmente a los tres adolescentes como presuntos autores de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.