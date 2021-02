¡Hola! Hoy os escribo brevemente sobre las elecciones del domingo y sobre un algoritmo que dibuja sofás con forma de aguacate.

He publicado un resumen de las últimas encuestas, aunque la incertidumbre es grande porque hay movimientos, mucha abstención y una pandemia. Está en juego el primer puesto, que se disputan PSC, ERC y Junts per Catalunya. Este último tiene a su favor la inercia y el precedente de 2017.

Estos eran los movimientos antes del cierre de sondeos (el lunes):

Lo que no parece muy en juego es el Gobierno. Lo más probable es que los partidos independentistas alcancen una mayoría de 68 escaños y que se pongan de acuerdo para gobernar. No parece que ERC y Junts vayan a sumar solos, pero con la CUP y PDeCAT se van por encima de 70 diputados en casi todas las encuestas y podrían pactar Gobierno y president.

¿Pero es posible una sorpresa? Seguramente sí. Hay un escenario raro donde el PDeCAT consigue un buen resultado, restándole votos a Junts, pero se queda sin escaños porque no alcanza el 3% en Barcelona. En esas circunstancias, podría darse el caso de que ERC, Junts y la CUP no alcanzasen la mayoría. Es algo bastante poco probable, porque la media de encuestas les da margen, pero no es un resultado inimaginable.

Tampoco es impensable un escenario al revés. Si la participación baja del 60% y la abstención se concentra en los votantes no independentistas —que votan menos en general y que se muestran menos movilizados en lo sondeos—, entonces la sorpresa podría ser un bloque independentista muy fuerte, que superase el 50% de votos con holgura.

Estos dos escenarios no son los más probables, pero no son imposibles y es útil pensar en ellos. Es una forma de recordar que las encuestas son un ejercicio de aproximación y que no sabemos con certeza qué pasará.

2. 🚦 Covid: ¿Qué comunidades aplican medidas duras?

Esta semana elaboramos un Índice de restricciones para seguir la respuesta de las administraciones al avance del virus. Era una pieza de información útil que sentíamos que faltaba. Puedes leerlo aquí. Con trabajo de Borja Andrino, Daniele Grasso, Brenda Valverde y Alberto Quero.

3. 🎙 Una red social de audio

Quizás habéis escuchado hablar de Clubhouse estos días, una plataforma para retransmitir audio en directo, que está creciendo deprisa en España. No está claro sí servirá para algo, pero llevo una semana probándola con interés. Pablo Cantó explica en qué consiste.

La aplicación me recuerda el periodo cámbrico de Internet, cuando nacían los blogs (o Twitter) y andábamos probando sus posibilidades. Se ensayaron muchas cosas absurdas que ya hemos olvidado, pero otras ideas triunfaron.

He participado en varias charlas. La última con Nacho Carretero sobre el futuro que ya nos rodea. Pero una características de Clubhouse es que es efímero y de momento no graba.

4. 🤖 Un algoritmo aleatorio

En la charla con Nacho Carretero me olvidé de hablar de esto, que me tiene alucinado: a esta red neuronal le puedes decir cosas como "haz un sillón con forma de aguacate", y te lo hace. También puedes pedirle relojes con forma de fósil o lámparas con forma de cerdito.

Aquí los sillones:

Imágenes generadas por la IA de DALL·E, cuando se le introduce la frase: "Un sofá con forma de aguacate".

En la web de OpenAI puedes probar otras palabras y objetos.

