La Guardia Civil se hace ‘tiktoker’

A la derecha de la pantalla, una guardia civil, de uniforme. A la izquierda, un chico con sudadera. Suena un rap de E-40, Choices (Yup) ("Decisiones (Pues sí)").

"¿Es un confinamiento como el anterior?", se lee sobreimpreso. La guardia dice que no con el dedo. "¿Puedo ir a la farmacia?". Sí, asiente ella. "Y, ¿puedo salir a hacer deporte?". No, niega la agente.

Hasta aquí, sería un mero vídeo —directo y útil— para aclarar la confusión de lo que se puede y no se puede hacer en el segundo estado de alarma. Pero el chico de la sudadera, @davidpar2, lo ha tuneado. Ha sobreimpreso otra pregunta: "¿Eres modelo?". El no de la guardia sigue valiendo para responderle.

Dúo del usuario de TikTok @davidpar2 con el perfil de la Guardia Civil.

Los dúos ya no son solo cosa de cantantes y humoristas. Los ha redefinido TikTok, la red social a la que los usuarios suben vídeos grabados y editados por ellos mismos, a menudo emparejados, en los que simulan interacciones o diálogos entre dos tiktokeros. A este enorme bazar mundial donde abundan las bromas, hazañas y habilidades de todo tipo se ha sumado hace apenas un mes la Guardia Civil.

¿Qué pinta el instituto armado en una red social tan guasona e irreverente? "La presencia de la Guardia Civil en esta red es una forma de poder aumentar el alcance de nuestras acciones a un gran volumen de público joven", responde Llanos Olivares, la agente responsable de contenidos de la nueva cuenta. Dice que la idea surgió durante el primer estado de alarma. "Vimos que era la que más usaban los jóvenes y pensamos que podría ser útil para comunicarnos [con ellos] de forma más directa". La Policía Nacional también tiene una cuenta.

Dicho y, al cabo de unos meses, hecho: la cuenta ha superado, en apenas un mes de existencia, el medio millón de me gusta. Consejos, advertencias y mensajes claros están en la base de muchos vídeos atractivos del perfil de la Guardia Civil, que cuenta más de 100.000 seguidores. Los protagonistas son, muchas veces, guardias civiles. Sostiene Olivares que les va dando menos apuro aparecer: "cada vez son más los compañeros que se animan a participar y mandar contenidos para que los usemos en las publicaciones".

Una agente muestra en un vídeo de TikTok cómo ponerse la mascarilla correctamente.

Que el impulsor sea el cuerpo militar con funciones de policía, asociado a una imagen de rectitud castrense, puede chocar a más de uno. "Desde el departamento de comunicación recibimos todo el apoyo para abrir la cuenta, porque son conscientes de que los nuevos canales son ya parte fundamental de nuestras vidas", asegura Olivares. Pero ¿no les preocupó que en medio de tanto vídeo de broma se banalizara la imagen de la Guardia Civil? "Hay que entender cómo funciona esta red y al público que va dirigido. Y el perfil del usuario que utiliza esta red exige que el mensaje que se lance se tenga que vestir de una manera ágil, dinámica y muy visual, además de acorde a la madurez que tienen los seguidores. Si quieres llegar a este público tienes que hablar en su idioma, pero por supuesto siempre hay líneas rojas. Está dirigido a adolescentes, pero nosotros no lo somos, obviamente".

La clave está en "no caer en el ridículo" ni en "aumentar el número de seguidores a costa de cualquier cosa", apunta Olivares. La interacción es diferente que con la de los usuarios de Facebook, Twitter o YouTube, las otras tres redes sociales donde la Guardia Civil tiene cuenta, y usadas a veces para que los ciudadanos denuncien posibles conductas delictivas. Eso, de momento, no ha pasado con TikTok. "Estamos pendientes, llegado el caso".

Aprovechar la tendencia

Una vez a la semana, se reúnen los encargados de la plataforma y planifican qué contenidos van a colgar y cuándo. "Pero es algo flexible, porque si en algún momento hay una tendencia en TikTok acorde a nuestros mensajes, la intentamos aprovechar", matiza la agente. ¿Y si algún contenido se sale de madre y deriva en zascas o efectos indeseados? De momento, no han tenido que retirar ninguna publicación. "Creemos que una vez publicado el contenido no se debería retirar aunque no se haya transmitido el mensaje de la manera que nos hubiese gustado". Son ya varios años de experiencia en redes sociales, apunta. "Aunque podemos cometer errores, cada vez es menos probable".

Dúo del perfil de la Guardia Civil y una usuaria de la red social en el que abordan conductas machistas.

Las redes son una jungla y, a veces, un amplificador de opiniones extremas y topicazos: que si la chica guapa, que si el tipo cachas. ¿No les preocupaba mezclar el uniforme verde con esos contenidos? "Cualquiera que visite nuestro perfil verá que no caemos en esos estereotipos. Nuestros vídeos se hacen con la gente del departamento, elegida por sus habilidades profesionales y de comunicación, y los vídeos que nos mandan los compañeros de otras unidades se eligen por su contenido".

Antes de ponerse demasiado serios, sí, también se divierten haciéndolos. Recuerda Llanos Olivares, en especial, un vídeo sobre el uso de la mascarilla y el dúo ya comentado sobre qué se puede hacer y qué no durante el estado de alarma, en el que el usuario, "con un toque de humor", aprovechó un no de la agente para usarlo como respuesta a la pregunta de si podía pedirle una cita. Alguno de los vídeos, se enorgullecen, ha llegado a superar 1,3 millones de visualizaciones.