🔎 1. Cuántos casos hay en España

Lo básico: Sabemos que muchos casos de Covid-19 no se contabilizan. Hay infectados que nunca tienen síntomas, otros no acuden al médico o son casos leves y no se les hacen pruebas. El resultado es que los casos confirmados son una fracción del total… ¿Pero son el 5% o el 99%? Cuatro cálculos diferentes sugieren que la mayoría de casos no se detectan y que en realidad en España hay cientos de miles de infectados.

Cálculo A: Alrededor de 780.000 infectados en España. Este trabajo de Timothy Russell ha estimado qué porcentaje de detección de casos de Covid logra cada país: para España es un 5%, uno de los más bajos. Eso significa que 19 de cada 20 enfermos con síntomas no se registran, lo que convertiría los 39.000 casos confirmados el martes en 780.000 reales.

¿Cómo se obtiene esa cifra? Se basa en el número de muertes. Toman ese dato, lo corrigen por el retraso desde la infección —muy importante— y luego asumen que la letalidad del virus en España será parecida a la de China. Es decir, cercana al 1,4% de letalidad para persona con síntomas (CFR).

Además podría haber un número similar de casos asintomáticos, según este trabajo de Imperial College (I). Para averiguarlo han tenido una idea brillante: mirar los análisis PCR que se hicieron a los extranjeros repatriados de China, que fueron testados sin síntomas.

Cálculo B: Más de 300.000 infectados. Otra estimación cruda del número de infectados consiste en multiplicar los muertos por 400 o 500. La han sugerido expertos como Jeremy Farrar (Nature) o Adam Kucharski (NYT). Pues bien, tomemos el 15 de marzo para ser cautos: hasta ese día se habían registrado 491 muertos en España, lo que daría uno 150.000 infectados; que desde entonces es probable que al menos se hayan duplicado. Si tomamos el día día 17 como referencia, cuando había ya 598 fallecidos, eso nos daría unos 300.000 casos hace una semana, más los contagios posteriores.

¿Cómo se obtiene esa cifra? Se basa en tres asunciones: 1) que la mortalidad por Covid rondará el 1% (I, II), 2) que la muerte tarda unas tres semanas en producirse, y 3) que los casos se duplican cada semana. Esto último, ojo, significa que el cálculo solo sirve cuando el virus está en fase exponencial. Si es así, cada fallecido representa a 100 infectados hace tres semanas, que desde entonces se habrán doblado tres veces: de 100 a 200, de 200 a 400 y de 400 a 800. Asumir 500 es una cautela.

El cálculo anterior lo podemos hacer también en Madrid: daría más de 200.000 infectados solo allí.

Cálculo C: Unos 900.000 infectados. Antonio Fernández Anta y otros investigadores están usando encuestas (Twitter y Facebook) para estimar los infectados en España. Sus cálculos del martes iban desde 900.000 hasta más de 2 millones.

¿Cómo se obtiene esa cifra? Preguntan a cientos de personas algo parecido a esto: “cuanta gente que conoces directamente tiene síntomas de Covid o ha sido diagnosticada?” A partir de ahí, asumiendo el número de personas que conocemos cada uno —unas 100 o 150—, puedes estimar el porcentaje de población infectada.

En Madrid estiman entre 80.000 y casi 400.000.

Limitaciones: es una encuesta que no responde gente al azar (no probabilística). Y los entrevistados quizás exageran: “Seguro que la gente cuenta a alguna persona que posiblemente no sea estrictamente un contacto. Los casos positivos, sobre todo al principio, impresionan mucho”, me explicaba Fernández Anta al correo. Pero es una aproximación razonable para tener un orden de magnitud.

Cálculo D: Más de 150.000 casos. Otro cálculo rudimentario consiste en fijarse en los hombres de más de 80 años con Covid. Son los que tienen más complicaciones cuando se infectan y es menos probable que sus casos pasen indetectados. Ese grupo representa el 8,7% de los casos de Covid, según el Ministerio (I), pero solo representan el 2,2% de la población española, lo que sugiere que el número de infecciones reales es al menos cuatro veces superior al de detecciones: es deci. Serían 150.000 casos con datos del martes, siendo conservador.

¿Cómo se obtiene esta cifra? Asumimos que todas las personas tienen la misma probabilidad de infectarse por Covid. Es una aproximación razonable a la vista de los datos de Corea del Sur: el país es uno de los mejores en detección y allí la pirámide de edad de los infectados es casi igual a la de la población (I).

Este cálculo seguramente es conservador. Primero, porque es posible que la gente más mayor tuviese menos riesgo de contagio antes del confinamiento (menos vida social). Pero sobre todo porque es razonable pensar que también habrá personas de 80 años que pasan la enfermedad con síntomas leves e indetectadas.

📈 2. Sigue la curva de 50 países

Lo básico: en España seguimos esperando que el ritmo del brote se desacelere. De momento ha dado algunos síntomas, pero apenas: los muertos siguen duplicándose cada pocos días.

Los datos actualizados. Podéis seguir la evolución del brote en 50 países, Latinoamérica, España y cada CCAA 👉. Daniele Grasso, Borja Andrino y yo nos encargamos de actualizar las cifras cada día e ir añadiendo métricas relevantes.

Además de seguir los casos confirmados, hemos añadido la evolución de muertes. Esa señal va unas semanas tarde, pero tiene la ventaja de que no depende del número de tests que hace cada país. El registro de fallecidos es más homogéneo.

También hemos incorporado datos del tiempo de duplicación. Y poco a poco vamos a ir incorporando estimación del número reproductivo efectivo en cada país y región.

Al mirar escalas logarítmicas, fíjate en las pendientes. En la mayoría de artículos usamos tanto escalas lineales, las normales, como escalas logarítmicas, que son algo más confusas pero capturan mejor la naturaleza de una epidemia: se multiplica.

La curva de un brote epidémico, dibujada linealmente, es una curva que se dispara como un cohete. Es complicado ver si su ritmo cambia. En una escala logarítmica es fácil ver cuando un brote epidémico está creciendo exponencialmente: las cifras aumentarán siguiendo una línea recta, y la pendiente de esa recta nos dirá con qué frecuencia se duplican los casos (cada dos, tres o cuatro días). Si la curva deja de ser una recta y tiende a aplanarse, eso significará que el ritmo ya no crece exponencialmente y la propagación del virus desacelera.

🇩🇪 3. Alemania, la excepción que va dejando de serlo

Lo básico: Alemania ha destacado porque el coronavirus allí parecía menos mortal: su letalidad era de 0,26% hace apenas unos días y estaba lejos de España (4%), Italia (8%) y Corea del Sur (1,1%). Pero esa excepcionalidad es probable que sea en parte temporal. Lo explicamos aquí:

Alemania ha tenido más capacidad de hacer tests. Eso reduce la letalidad porque contabilizas también enfermos leves. Pero no explica que sus cifras mejoren las de Corea del Sur, que también está haciendo muchas pruebas.

Eso reduce la letalidad porque contabilizas también enfermos leves. Pero no explica que sus cifras mejoren las de Corea del Sur, que también está haciendo muchas pruebas. La explicación: el virus brotó en Alemania más tarde. La alerta en Europa la dio Italia, con varios muertos que eran la punta de iceberg. Entonces el Alemania se detectaron también casos —¿mejor y antes?— de un brote que seguramente era incipiente. Lo ilustra el siguiente gráfico: en Italia el muerto 20 llegó apenas 7 días después del infectado 20, mientras que en Alemania hicieron falta 20 días.

Que el brote de Alemania vaya por detrás son malas noticias. Eso implica que las muertes llegarán con retraso, como ha ido pasando desde que escribirmos la historia: el viernes la letalidad era de 0,26% y este martes rondaba ya el 0,5%.

✏️ 4. Para seguir informado

