Urkullu: “Quizás no medí el impacto social y emocional” en Zaldibar

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha hecho "autocrítica" por su reacción ante el derrumbe del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), donde permanecen sepultados dos trabajadores desde el pasado 6 de febrero, y ha explicado que no acudió a esta localidad en los primeros días porque lo caracterizó como un accidente de una empresa privada y no quiso que "hubiera agravios" con otros precedentes también con fallecidos. "Quizás no medí el impacto social y emocional de la magnitud" de este desprendimiento, ha dicho en una entrevista que publica el diario Deia este domingo, en la que también afirma que esta "crisis" ha supuesto el "peor momento emocional" de todo su mandato.

También hace autocrítica porque "ha faltado la construcción de un relato desde el primer momento" y porque "quizás transcurrieron demasiados días" hasta que compareció junto con varios consejeros del Gobierno ante la Diputación Permanente para dar explicaciones de lo sucedido.

Urkullu expresa el compromiso del Gobierno Vasco en seguir con la búsqueda de los dos trabajadores y ha mantenido que "quizás" las recomendaciones lanzadas a los vecinos de la zona afectada por el derrumbe, como no ventilar las casas ni practicar ejercicio al aire libre, "fueron excesivas en prevención de riesgos, pero actuamos en base a la opinión de los expertos".

Ante las acusaciones de negligencia al Ejecutivo por no haber detectado a tiempo la situación en la que se encontraba el vertedero, el lehendakari ha indicado que se llevará acabo una auditoría "para ver si los mecanismos de control eran suficientes y se han aplicado correctamente".

También se analizará si la empresa, Verter Recycling, "ha gestionado esta situación con garantías y si la información que ha remitido a la Administración es correcta o no. Vamos a analizarlo todo". Sobre la posibilidad de reforzar la "tutela pública" de los vertederos, Urkullu ha recordado que el 24 % del PIB vasco procede de la industria y que la industria genera residuos, por lo que "tendremos que pensar en una política de gestión de residuos. Habrá que ver, a futuro, las realidades de otros países", ha dicho.