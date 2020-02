¿Para qué sirven 24 pasos de cebra en un tramo de 800 metros?

El Ayuntamiento de Cartagena ha repintado los 24 pasos de cebra con los que cuenta desde 2008 la calle Floridablanca, situada el barrio del Peral, en sus 800 metros de largo. La medida ha provocado una cadena de reacciones de los vecinos, según las informaciones publicadas por la prensa local y nacional. Algunos se preguntan si el Consistorio se ha pasado de frenada pintando cruces de peatones en un tramo tan corto de vía.

La Opinión de Murcia recoge en su edición digital que la mayoría de los habitantes de esta zona no se queja de los pasos de peatones porque cree que obliga a los automóviles a circular lento y evita accidentes y atropellos. Con todo, José Martínez se pregunta —en declaraciones a ese diario— por qué el Área de Urbanismo del Ayuntamiento ha puesto tantos pasos de cebra en esta calle y "casi ninguno en las colindantes".

Otros medios aseguran que hay muy pocos vecinos que encuentren sentido a la medida. "Nunca lo entendí y además no hay ninguno que esté derecho", dice unos de los vecinos a Antena 3. "Me parece mal porque tenían que hacer uno sí y otro no, no tantos pasos de peatones", apunta otro. Algunos se quejan a esta televisión de que en las calles aledañas casi no hay pasos de cebra, y otros aluden al gasto excesivo que supone tanta pintura. Una vecina, sin embargo, defiende los pasos de peatones al haber una escuela infantil casi al lado: "Yo lo veo bien, por lo menos por los niños. Nos pilla un colegio cerca y yo lo veo muy bien".

Juan Pedro Torralba, concejal de Seguridad y Vía Pública de Cartagena, la segunda ciudad de la región murciana —de unos 210.000 habitantes—, ha explicado por qué se decidió repintar los pasos de peatones: "Las manzanas son más pequeñas de lo habitual y parece que [los pasos de cebra] se ven más".

De la medida se ha hecho también eco el humorista Andreu Buenafuente en su programa Late Motiv, que se emite de lunes a jueves en #0, de Movistar+. El cómico mostró esta semana en uno de sus monólogos una foto de la calle Floridablanca en la que se ve a un hombre cruzar la calle por el medio de la vía: "Fíjate bien, 24 pasos, pero hay un solo tío y cruza por donde no hay, por donde no hay [pasos de cebra]".