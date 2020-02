El fuego se reactiva en el vertedero de Zaldibar

El vertedero de Zaldibar, este jueves. En vídeo, vista del fuego durante la noche. Luis Tejido EFE | Vídeo: Atlas

Las llamas han vuelto al vertedero de Zaldibar. Un incendio se declaró este jueves por la noche en la zona más alta y de difícil acceso de la escombrera, que colapsó el pasado día 6 y dejó a dos trabajadores aún desaparecidos. Las labores de estabilización del terreno se han visto entorpecidas por la irregularidad del mismo, que podría propiciar nuevos derrumbes. Asimismo, las sustancias emitidas por el humo de los residuos calcinados provocó que las autoridades recomendaran no hacer ejercicio en el exterior ni ventilar las casas por la noche. Estas medidas se levantaron este jueves por la tarde y, pese a la reactivación del fuego, el departamento de Salud ha informado de que no contemplan que se implementen de nuevo. Las mediciones del aire de la zona indican que no hay ningún peligro para los 50.000 residentes próximos al alud.

El Gobierno vasco ha informado de que en cuanto se detectaron las llamas, un equipo de bomberos acudió al lugar para evaluar la situación y, por motivos de seguridad, decidió que la maquinaria pesada no podía actuar sin luz. En cuanto ha amanecido, las máquinas se han puesto en marcha para atajar el fuego que, según informó ayer el alcalde de Ermua, el socialista Juan Carlos Abascal, a través de las redes sociales, era visible desde poblaciones del entorno.

El Ejecutivo vasco ha recordado que esta era una situación previsible y que por ello permanece en Zaldibar un retén permanente que controla posibles reactivaciones del fuego, después de que el pasado martes se lograse extinguir los focos activos. Este jueves se levantaron las medidas sanitarias preventivas en la comarca próxima al vertedero tras conocer el resultado de los últimos análisis del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre los niveles de contaminación en la comarca.