Ciudadanos se abre a que su líder en Cataluña renuncie a encabezar la lista unitaria

Ciudadanos está dispuesto a negociar con el PP el cabeza de lista en la coalición que promueve Inés Arrimadas para las próximas elecciones catalanas, y se abre a que sea otra figura de consenso distinta de su líder actual, Lorena Roldán. En todo caso, el partido tiene claro que el candidato a la Generalitat correspondería a Cs, como fuerza mayoritaria. La propuesta de coalición elevó ayer la tensión interna en Cs: dirigentes del sector socialdemócrata del partido en Cataluña han comenzado a organizar una candidatura alternativa a Arrimadas.

Lorena Roldán ganó el pasado mes de julio las primarias de Cs para ser la candidata a la presidencia de la Generalitat. Su promoción fue una apuesta personal de Albert Rivera que no contaba con el apoyo de todos los sectores del partido, por lo que se decidió mantener una especie de bicefalia reservando a Carlos Carrizosa la presidencia del grupo parlamentario, un cargo que suelen ocupar también los líderes. Ahora, Roldán podría tener que dar un paso atrás en caso de que saliese adelante la propuesta de coalición constitucionalista de Arrimadas. Fuentes de la gestora apuntan que el cabeza de lista “habrá que negociarlo” con el PP y el resto de actores que puedan sumarse, y no definen como línea roja que sea Roldán la candidata, aunque sí alguien de Cs.

En la gestora ponen el ejemplo de la coalición Navarra Suma que compartieron con el PP y UPN para las pasadas elecciones generales, en la que el cabeza de lista también se negoció y tanto Cs como el PP aceptaron ponerse detrás del de UPN. En este caso, la dirección de Cs defiende que el candidato de la lista unitaria correspondería a su partido —el PP está de acuerdo— pero su disposición es a acordarlo. En los últimos días ha vuelto a primer plano el nombre del diputado catalán de Cs Nacho Martín Blanco, que también sonó como alternativa a Roldán cuando esta fue elegida.

Arrimadas quiere evitar, en todo caso, la imagen de una coalición de derechas solo con el PP, que en Cataluña podría provocar una fuga de votantes del llamado “cinturón rojo” de Barcelona que se tiñó de naranja en las elecciones de 2017. La portavoz de Cs insiste en que su propuesta es un acuerdo “transversal” ideológicamente, y por eso tiene la intención de sumar a esa eventual lista a “referentes socialdemócratas constitucionalistas”, indican fuentes de su entorno, que podrían ser partidos (minoritarios, porque el PSC ha declinado) o figuras. En el entorno de Arrimadas tampoco se descarta que el edil de Barcelona Manuel Valls pueda sumarse.

La estrategia no convence al sector socialdemócrata de Cs en Cataluña, que ha decidido promover una candidatura alternativa a la de Arrimadas para el congreso de marzo. La iniciativa parte del diputado en el Parlament Sergio Sanz, quien en 2017 dio la batalla para evitar que se eliminara del ideario de Ciudadanos la socialdemocracia. En una carta enviada a su agrupación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Sanz avanza que va empezar a “llamar a gente” para organizarla.

El parlamentario rechaza que la propuesta de Arrimadas sea realmente la “unión de los constitucionalistas”. En su lugar, cree que se trata de “artimañas comunicativas que no esconden más que burdos intentos de tomar el pelo a una ciudadanía cuya confianza hay que recuperar”. “Lo que se está planteando significa, a corto plazo, la disolución de Cs en un partido de baronías, que es el PP”, sentencia. “Parece que quiere representar un recambio de Rivera, y no un cambio”, asegura sobre Arrimadas. Sanz fue uno de los cuatro diputados —de 36— que participó el pasado viernes en un acto en Barcelona del sector crítico capitaneado por el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.

La carta del diputado carga duramente contra el aviso de Arrimadas de que dimitirá si no se aprueba el modelo de estatutos de Cs elaborado por una comisión nombrada por la gestora. "Esto denota dos cosas: la primera, que el trabajo de la gestora ha sido un encargo de la camarilla con la que cuenta Inés, que es la misma camarilla que nos llevó al desastre electoral", critica. Y continúa: "Hay que tener poca vergüenza para, después de haber quedado en unas elecciones en último lugar, por detrás de Vox y de la CUP, amenazar con una dimisión. Hay que tener poca vergüenza para, después de haber participado en la estrategia que nos llevó al desastre, amenazar con la dimisión. Eso no es ejercer ningún liderazgo, porque un líder consigue adhesiones a partir de buenos argumentos, a partir de razones, y no a través de la coacción emocional".