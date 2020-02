Exteriores se renueva con el equipo con mayor presencia de mujeres en su cúpula

Exteriores cambia de ciclo. La jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, ha trazado ya las líneas maestras del ministerio, que contará con un equipo paritario (dos mujeres y dos hombres para las cuatro Secretarías de Estado) y reorientará su estrategia hacia la vecindad sur —particularmente el Magreb— y la cooperación. Cristina Gallach, hasta ahora alta comisionada del Gobierno para la Agenda 2030 de la ONU, se convierte en la número dos del ministerio al ocupar la cartera más voluminosa, Asuntos Exteriores e Iberoamérica.

Tras casi dos semanas de reflexión, la nueva titular de Exteriores tiene listo su equipo. Los nombramientos, a los que ha accedido EL PAÍS, serán refrendados este martes por el Consejo de Ministros. González Laya ha buscado paridad de género y equilibrio entre los profesionales de la carrera diplomática y los de otros ámbitos, según explican fuentes de Exteriores. Cristina Gallach, alta funcionaria de la UE que ha desempeñado cargos destacados en la OTAN, la ONU y más recientemente en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es una de las ajenas al cuerpo diplomático. Su elección al frente de la Secretaría de Estado con más competencias supone situar por primera vez a dos mujeres como principales responsables de Exteriores. González Laya es la tercera mujer —frente a 13 hombres— que dirige el ministerio desde 1975. Ya hubo un breve periodo con paridad en las Secretarías de Estado (en 2006), pero entonces el ministerio lo gestionaba Miguel Ángel Moratinos.

Además de Gallach, el otro profesional externo es Manuel Muñiz, del Instituto de Empresa y nombrado ya la semana pasada. La nómina de secretarios de Estado la completan dos diplomáticos. Ángeles Moreno, subsecretaria del ministerio desde que la nombró Josep Borrell, ocupará la nueva cartera centrada en la cooperación. Y Juan González-Barba, embajador en Turquía, se encargará de la Unión Europea.

Con ese nuevo equipo, que reemplaza por completo el que diseñó Borrell a mediados de 2018, la ministra pretende modernizar la política exterior, impulsando el multilateralismo y reforzando la presencia de España en la UE, que nunca ha recuperado los niveles alcanzados tras la adhesión al club comunitario, a finales de los ochenta. “Spain is back, Spain is here to stay (España está de vuelta, España ha venido para quedarse)”, declaró González Laya al tomar posesión, el 13 de enero.

Estos son los perfiles de los nuevos secretarios de Estado:

Cristina Gallach. Esta estrecha colaboradora de Javier Solana en su carrera internacional (fue directora de Información y Comunicación cuando Solana ejerció la jefatura de la OTAN y el puesto de Alto Comisionado de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea) se hará cargo de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe. Se trata de la cartera más amplia del ministerio, con competencias sobre América Latina, el Magreb, el Mediterráneo y Oriente Próximo, el África subsahariana, América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico. Gallach, ex secretaria general adjunta de Naciones Unidas, ha promovido los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en toda la acción de Gobierno desde la llegada de Sánchez a La Moncloa.

Ángeles Moreno. Esta diplomática se convertirá en la primera mujer de este cuerpo que asume una Secretaría de Estado. Será la de Cooperación Internacional, una cartera a la que González Laya ha querido dar un perfil propio y diferenciado. Su reto será reestructurar los instrumentos de ayuda al desarrollo y mejorar la financiación. Hasta este mismo lunes Moreno ocupa la subsecretaría del ministerio, desde la que ha impulsado políticas de igualdad. Anteriormente ha ocupado puestos en las embajadas de México, Sierra Leona, Egipto, Panamá y Rusia, así como en el Ministerio del Interior y en Defensa.

Juan González-Barba. El hasta ahora embajador en Turquía asumirá la Secretaría de Estado para la Unión Europea, clave en la acción exterior española. Con anterioridad, este diplomático ejerció como representante permanente de España ante la UE y desempeñó varios cargos en Exteriores.

Manuel Muñiz. Entre enero de 2017 y hasta el pasado martes, Muñiz ejerció como decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del Instituto de Empresa, una de las grandes escuelas de negocios españolas. En adelante, Muñiz sustituye a Irene Lozano al frente de la Secretaría de Estado de la España Global, con el encargo de dar más peso a la diplomacia económica que a la mejora de la reputación del país.