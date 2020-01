EH Bildu designa a Maddalen Iriarte en vez de a Otegi como candidata a lehendakari

La dirección de EH Bildu ha designado este lunes a la portavoz de la coalición independentista en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, y no a Arnaldo Otegi, como todo hacía indicar, como candidata a lehendakari en las elecciones autonómicas, inicialmente previstas para otoño. La candidatura habrá de ser ratificada el 3 de febrero por las bases de la coalición de la izquierda abertzale formada por Sortu, Eusko Alkartasuna y Alternatiba.

La periodista Maddalen Iriarte, la que era en 2016 la número dos de la lista de la coalición EH Bildu por Gipuzkoa, hasta la inhabilitación de Arnaldo Otegi, ya compitió con Íñigo Urkullu, en el pleno de investidura del lehendakari tras las anteriores elecciones y ahora liderará a la coalición en una campaña que podría adelantarse, si se confirman los rumores que apuntan a que el lehendakari podría fijarlas para antes del verano. La Mesa Política —la ejecutiva de EH Bildu— ha tomado la decisión de nombrar a Iriarte por su “compromiso” con la organización y por el trabajo que ha hecho desde las anteriores elecciones, ha dicho Otegi.

El líder de la izquierda abertzale, que había sonado durante las últimas semanas como el candidato más probable, está inhabilitado hasta febrero de 2021, y aunque el pasado año recurrió esa decisión ante el Tribunal Constitucional, la posibilidad de que este no lo resolviera a tiempo dejaba su candidatura en una situación de inestabilidad. Los abogados de Otegi presentaron el recurso al Tribunal Constitucional tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que en noviembre de 2018 declaró que España vulneró el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales en el caso Bateragune.

Aunque la coalición abertzale no considera otra opción que el levantamiento de la inhabilitación habida cuenta de que la sentencia europea le dio la razón, el entorno de Otegi no quería añadir inestabilidad a una candidatura que iba a depender de terceros. Estrasburgo dio la razón a Otegi y sentenció que el juicio en la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías al figurar en el tribunal la magistrada Ángela Murillo, que en marzo de 2010 había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior en el que estaba acusado el dirigente abertzale por su pertenencia a ETA.

La coalición ha preferido la continuidad de Maddalen Iriarte que, según Otegi y la dirección de EH Bildu, ha “hecho mejorar los resultados en todas las elecciones”. “Tener una persona como Arnaldo Otegi al lado es un lujo, y le agradezco la oportunidad que me dio en su día y la de hoy, decisión que, por cierto, ha sido unánime en la Mesa Política”, ha valorado Iriarte.

Con la designación de Iriarte, ya solo quedan dos partidos sin candidato, el PP vasco, que lo designará de común acuerdo con su dirección nacionla, y Elkarrekin Podemos, aunque en este caso Lander Martinez está dispuesto a asumir la responsabilidad. Por el PSE-EE será Idoia Mendia la candidata y el PNV ya ha propuesto a Íñigo Urkullu para un tercer mandato.