Los socialistas vascos dicen que “en ningún caso” habrá un acercamiento en bloque de presos de ETA

Una nueva política penitenciaria tras la disolución de ETA sí, pero acercamiento de todos sus presos sin haber dado ninguna muestra de arrepentimiento, no. Idoia Mendia, la secretaria general del PSE-EE, el partido que gobierna en coalición con el PNV en Euskadi, ha asegurado este martes que no se va a producir un acercamiento en bloque pese al anuncio del secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández. La pasada semana dijo que el Gobierno vasco propondrá al Ejecutivo de Pedro Sánchez un plan para acercar a los 210 presos de ETA a siete cárceles próximas sin exigir previamente el reconocimiento del daño causado. Aunque PNV y PSE comparten que tras el fin de la banda es precisa una nueva política penitenciaria, la propuesta de Fernández, que todavía no ha pasado por el Consejo de Gobierno, va sensiblemente más allá de la flexibilidad que defienden los socialistas vascos.

Mendia ha explicado en una entrevista en Radio Euskadi que hacer esta propuesta "puede haber retraído" a presos de ETA de asumir una vía individualizada de acercamiento con el reconocimiento del daño causado al crearles un "falsa expectativa de un acercamiento en bloque que no va a haber en ningún caso", ha asegurado. Los socialistas navarros también defienden que "en este nuevo escenario" tras el fin de la banda "hay que cumplir lo que marca la ley". El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz dijo el martes que la dispersión era una medida que se utilizó para combatir "un terrorismo que ya no existe y por lo tanto no se trata de que salgan de las cárceles sino de que se les acerque como marca la ley", explicó.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha admitido este martes, tras el Consejo de Gobierno, que hay diferencias entre PNV y PSE, pero ha recordado que ambos comparten el objetivo de acercar a los presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi, tal como se recoge en el programa de del Ejecutivo de coalición. En concreto lo que firmaron es "impulsar una propuesta de reorientación de la política penitenciaria, que fije como objetivo fundamental la reinserción, que atienda prioritariamente los problemas de mayor incidencia humanitaria, y que favorezca el acercamiento de presos".

La polémica propuesta de Jonan Fernández anteponía el acercamiento a las cárceles vascas y próximas a Euskadi a que el recluso hubiera dado algún paso para reconocer el daño causado y proponía un traslado en bloque. Los socialistas siguen defendiendo que la actitud del preso y algún tipo de avance en ese sentido ha de ser previo a su traslado a un centro próximo.

Para el PNV la nueva orientación de la política penitenciaria está anclada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando reconoce el derecho de los presos a poder desarrollar, en la medida de lo posible, una vida familiar. Además ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en diversas ocasiones contra algunos países en los que se mantiene a los presos "demasiado alejados" de sus familias. El portavoz del Gobierno autonómico ha subrayado, asimismo, que también la legislación española establece que, "en la medida de lo posible", las personas privadas de libertad deben cumplir sus condenas "cerca del ámbito familiar". El portavoz, Josu Erkoreka ha explicado que la progresión de grado, por la que los presos pueden acceder a un tratamiento penitenciario menos restrictivo, exige el cumplimiento de una serie de requisitos por parte del recluso, entre los que se puede incluir el reconocimiento del daño causado.

Por el contrario, ha destacado que este no es el caso del acercamiento de los reclusos a cárceles próximas a su residencia familiar, dado que este es un "derecho" reconocido en la jurisprudencia europea y en la legislación española.