Casado confía en que el Poder Judicial desautorice el nombramiento de Delgado como fiscal general

Pablo Casado, líder nacional del PP, ha animado este jueves a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a desautorizar el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los veinte vocales del organismo se reúnen este jueves para avalar (o no) la idoneidad de la exintegrante del Gobierno de Pedro Sánchez para acceder a la cúspide del Ministerio Público. Entre los requisitos que debe cumplir Delgado están ser jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.

“Espero, porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad”, ha dicho Casado a la entrada a un desayuno informativo ofrecido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “La legislación española le exige la imparcialidad que una diputada al día de hoy del PSOE no tiene”, ha seguido. “¿Se imaginan que Alberto Ruiz Gallardón, fiscal de carrera, número uno de su promoción, hubiera sido propuesto para fiscal general del Estado siendo diputado del PP y ministro de Justicia?”, se ha preguntado. “Sería un auténtico escándalo que no nos hubieran perdonado”, se ha contestado. “Es gravísimo”.

El líder del PP ha incidido en que Delgado ha sido reprobada tres veces en el Congreso de los Diputados y ha dado mítines del PSOE hasta hace un mes. El PP ya había anunciado que recurrirá su designación por incumplir, a su juicio, el artículo 59 del estatuto fiscal, que establece que no podrán ser miembros del Ministerio Fiscal quienes pertenezcan a partidos políticos o sindicatos y que tampoco podrán tomar parte en las elecciones legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto personal.

En la misma línea ha argumentado luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha llenado su discurso de referencias al Gobierno de la nación. “Hemos asistido a un ataque contra la unidad de España; un presidente del Gobierno que no ha defendido la soberanía de todos los españoles; que no ha impuesto la Ley en Cataluña, y que entiende que las instituciones públicas son organismos para okupar (con ka), siguiendo la histórica estela de la izquierda radical: el ejemplo más inmediato y claro ha sido el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado”, ha opinado la líder popular.

El Gobierno de coalición que han formado el PSOE y Unidas Podemos, por su parte, defiende la idoneidad de Delgado para ocupar el cargo. Así lo han hecho en primera persona tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el vicepresidente, Pablo Iglesias. El nombramiento, dijo el martes el jefe del Gobierno, es “impecable”.