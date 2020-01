Macron se muestra “muy contento” de que Sánchez tenga un gobierno que le dé estabilidad

Emmanuel Macron se declaró el miércoles “muy contento” de que España tenga por fin un Gobierno operativo después de meses de interinidad. El presidente francés evitó entrar a valorar los componentes de la coalición española ni tampoco expresó sus preferencias sobre una cuestión de política interna de un país vecino, pero se dio por satisfecho con que el presidente Pedro Sánchez cuente con un ejecutivo con la estabilidad suficiente “para seguir avanzando.

“Ya tengo bastante trabajo con la vida política en nuestro país y la vida política europea en el sentido de la Unión Europea y del Parlamento para no meterme en la vida de cada país”, dijo Macron en respuesta a una pregunta al término del discurso de Año Nuevo a la prensa, en el Palacio del Elíseo. El ritual ordena que, después del discurso en el podio, el presidente baja y se forma un corrillo de decenas de periodistas. La pregunta era, en concreto, si le inquietaba o si celebraba una coalición gubernamental en España que incluía como socio menor al partido amigo de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, enemigo feroz de Macron en Francia, o si hubiese preferido una gran coalición.

“Tomo lo que se me da, como decía unos de mis predecesores, y trabajo con mis colegas, sean quienes sean”, continuó el presidente. Y concluyó: “Y estoy muy contento de que Pedro Sánchez tenga un gobierno que le dé la estabilidad para seguir avanzando”.

No fue más allá, ni más acá: no fue una respuesta neutra, pero tampoco una declaración de apoyo entusiasta. Macron ejerce la realpolitik en la Unión Europea y el resto del mundo: trabaja con los elementos que tiene. Ademas, después de más de un mes de huelgas y movilizaciones contra la reforma de las pensiones, España no es una preocupación para él. Si acaso, constata que se ha llegado a una solución a la provisionalidad y que finalmente un gobernante como Sánchez, que ha sido su aliado en la UE desde que llegó al poder en 2018, dispone de la capacidad de gobernar con un mínimo de continuidad.

“Todo lo que vaya en el sentido de la estabilización y la capacidad de actuar con una mayoría fuerte es más bien un buen signo”, dijo en noviembre un asesor del presidente, que requirió el anonimato. “No, no nos inquieta”, añadió el asesor respecto a la alianza con Unidas Podemos. “Lo más importante es que, en un país que es socio europeo, haya un Gobierno cuanto antes”, añadió.

París ha seguido con atención las vicisitudes que llevaron a elecciones generales españolas de abril y las negociaciones posteriores. Primero, porque España es un socio clave de Francia en las futuras batallas en la UE. Y segundo, porque Ciudadanos, el aliado en España del partido macronista, La República en marcha (LREM), ha tenido un papel central en este periodo, y desde LREM, durante meses, se vieron con reservas las aproximaciones de Ciudadanos a Vox.